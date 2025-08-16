LA NACION

Día frío, nuboso y con llovizna en AMBA: el pronóstico para este sábado 16 de agosto

Empeoran las condiciones de tiempo; la jornada se presenta con cielos mayormente cubiertos, un ambiente fresco y muy ventoso; cómo sigue el fin de semana

El SMN anticipó cómo estará el pronóstico este fin de semana en el AMBA
Tras un viernes con buenas condiciones climáticas en gran parte del país, el tiempo a partir de este sábado entra en un fase de desmejoramiento. El sistema de alta presión continúa poblando los cielos de nubes en la región central y norte del país.

De acuerdo con el SMN, la parte más gélida de las previsiones se vivirá durante el fin de semana, con una temperatura mínima que partirá de los 4° C con un pico de hasta 12°C.

Clima finde
El sábado no tiene mucho para ofrecer. Con una mínima presencia del sol, se espera el domino de un ambiente fresco por el ingreso del viento desde el este. El amanecer arrancaría en 9°C. Con el correr de las horas, aumentaría la posibilidad de alguna lluvia aislada y pasajera. El termómetro no llegará a más de 13ºC en una noche inestable.

Alerta por ciclogénesis

El avance de la nubosidad y el retroceso del viento norte marcan un brusco descenso de las marcas.

De acuerdo con lo que anticipa el sitio especializado Meteored, este fenómeno provocará este domingo posibles vientos intensos. En la región de Cuyo se hará sentir el Zonda, y habrá además un progresivo desmejoramiento en varias provincias, como La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe y oeste de Buenos Aires durante el lunes 18.

