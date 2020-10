Día de la Madre caluroso: más de 40 grados en varias provincias argentinas

En CABA se esperan lluvias para este lunes y una baja de temperatura para el martes Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

El Día de la Madre se vivió hoy con un intenso calor en gran parte del país, donde localidades de varias provincias superaron los 40 grados y otras estuvieron cerca de registros récord para octubre, mientras que las familias debieron recurrir a métodos creativos para encontrarse teniendo en cuenta los recaudos de higiene y distanciamiento ante la pandemia del coronavirus.

"Las máximas de hoy están por encima de los valores normales. Los valores de octubre de Capital Federal rondan los 23 grados y hoy estuvimos 10 grados por encima. Está haciendo más calor de lo normal pero en este mes puede haber interrupciones de aire cálido que disparen las temperaturas", explicaron a Télam desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy la Ciudad de Buenos Aires registró un pico de 32 grados a las 15, pero la temperatura más alta registrada en la historia en octubre es de 35,6 grados en 2014, precisaron.

A nivel nacional, las localidades que mayor calor presentaron y que superaron los 40 grados fueron La Rioja con 41.8, San Miguel de Tucumán con 41,4 y Santiago del Estero con 41.2 a las 17, mientras que Villa Reynolds (San Luis) registró 41, y San Ramón de La Nueva Orán (Salta) 40.3 en el registro de las 16.

El calor no impidió el tradicional festejo por el Día de la Madre Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

En Chamical (La Rioja) la temperatura llegó a las 17 a 40.8; en Río Cuarto (Córdoba) a 39.4; Laboulaye (Córdoba) 39.1; en el Observatorio Córdoba 38.8; Las Lomitas (Formosa) 38.8 y en Santa Rosa del Conlara (San Luis) 38.7.

"Varias localidades estuvieron muy cerca de superar el récord de temperaturas registrada para octubre como Rosario", aseguraron desde el SMN sobre la ciudad santafesina que hoy registró un pico de 37,5 grados, mientras que la temperatura récord es 37,7 para esta época.

El intenso calor que afectó a gran parte del país fue el escenario para los festejos del Día de la Madre, donde las familias tuvieron que buscar diferentes maneras de cuidarse debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus para festejar.

"Fui a lo de mi mamá y pudimos almorzar al mediodía en el patio unos sanguches, así no ensuciamos nada. Mantuvimos la distancia y, salvo cuando comíamos, nos dejamos el barbijo puesto", contó Gastón, que fue a visitar a su mamá Marcela en la localidad bonaerense de Morón.

Micaela, que es estudiante de medicina, prefirió ver su a madre en una plaza pública de la ciudad de Buenos Aires. "La verdad es que me estoy cuidando mucho y sé que esta fecha puede ser un peligro porque se pueden generar más contagios por los descuidos en las reuniones familiares. Elegí ir con mi mamá a caminar a un parque a la tarde manteniendo la distancia. Podemos cuidarnos y seguir mostrando el afecto", contó la joven.

Un Día de la Madre caluroso en la Argentina, con temperatura por encima de los 40 grados en varias provincias Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Por su parte, Andrés, que trabaja de empleado en un supermercado de Ciudadela, prefirió no ver a su madre para mantener los cuidados. "Yo estoy en contacto con muchos clientes y no me puedo arriesgar. Prefiero seguir cuidándonos y ya habrá tiempo para poder festejar. Mi mamá es paciente de riesgo por problemas respiratorios", aseguró y comentó que el festejo por el Día de la Madre lo hicieron a través de un almuerzo en una videollamada.

Tras el calor del domingo, comenzaron a haber lluvias aisladas en la zona central de país y se esperan que en los próximos días se repliquen en la Capital Federal. En tanto, el SMN emitió un alerta por lluvias para el sur, centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, este de La Pampa, Noroeste, centro y sur de San Luis.

"Sobre el centro de Buenos Aires están registrándose algunas tormentas aisladas. Se espera que a partir de la tarde y especialmente durante la noche de hoy las tormentas comiencen a generalizarse e intensificarse, pudiendo ser algunas localmente fuertes", señalaron las fuentes.

Las lluvias "podrán estar acompañadas de fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y caída de granizo", alertaron.

"Para CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) van a llegar para el martes las lluvias. Mañana lunes va a hacer calor, pero a partir del martes se esperan días con más nubosidad y no vamos a tener el factor de la radiación solar que aumentan las temperaturas. Va a haber un descenso de la temperatura con la nubosidad y el ingreso de un frente frío, con máximas por abajo de los 20 grados para el martes", informaron desde SMN.

