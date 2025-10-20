El gesto de Mauro Icardi por el Día de la Madre que llamó la atención de todos: “No puede soltar a Wanda”
El delantero del Galatasaray se sumó a la seguidilla de personalidades de la farándula que saludaron a sus mamás en la fecha especial, pero un detalle no pasó desapercibido para sus seguidores
En el marco del Día de la Madre, que tuvo lugar el domingo 19 de octubre, diferentes personalidades de la farándula y el mundo del deporte se manifestaron en las historias temporales de Instagram con fotos alusivas a sus mamás. Además, añadieron mensajes tiernos y menciones especiales para honrarlas.
En esa sintonía, Mauro Icardi no se quedó atrás y sumó una imagen retro con su progenitora, Analía Rivero. Ese gesto llamó la atención de todos, no solo porque reivindicó a la persona de quien estaría alejado hace tiempo, a la par que el contexto de esa foto se vinculó directamente con Wanda Nara.
“Feliz día, mamá”, escribió el futbolista sobre una de las escenas más importantes de su vida y añadió un emoticón de corazón y otro con una flor. Ese recuerdo tiene que ver con su casamiento con Nara, que sucedió el 27 de mayo de 2014 y que se convirtió en una de las bodas más destacadas de lo que va del siglo XXI en la Argentina.
De inmediato, los usuarios especularon con que aquella es la última fotografía con su madre. Sin embargo, no se comprende por qué decidió enseñar esa en particular que se atribuye a su ex y no optó a otra cuando era más chico.
Lo cierto es que antes del posteo en honor a Rivero, el santafesino agregó una captura junto a María Eugenia “La China” Suárez y escribió sobre la misma: “Feliz día a esta gran mamá”. A diferencia de otros años y debido al conflicto judicial que Icardi enfrenta con Nara, en esta oportunidad esquivó un saludo público a la madre de sus hijas: Francesca e Isabella.
Cabe recordar que en 2021 Rivero se manifestó ante la primera crisis matrimonial de Icardi con Nara. Por ese entonces habló con Karina Iavícoli para Intrusos (América TV) y destacó que tenía un trato “esporádico” con su hijo. Asimismo, separó a la mediática como culpable del distanciamiento y remarcó que el futbolista era “grande para tomar sus propias decisiones”.
Mauro Icardi no tendría un diálogo fluido con su madre ni con sus hermanos: Ivana, Guido y Aldana, quienes se encuentran residiendo en España desde hace más de 15 años.
Así fue el festejo del Día de la Madre de La China Suárez
María Eugenia “La China” Suárez posteó una seguidilla de fotos íntimas de la jornada. En primer lugar, de su madre y ella cuando era bebé. A continuación, sumó otras dos de su progenitora, pero esta vez con sus hijos. “Feliz día a la mejor”, escribió la actriz, para luego agregar diferentes imágenes de sus otros tres pequeños: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.
En esa publicación destacó los momentos más dulces de su rol como madre. Desde sus inicios solo con Rufina hasta la llegada de Magnolia y más tarde, el nacimiento de Amancio. Fiel a su estilo, hizo un repaso de sus viajes y vivencias con ellos.
Al final de la tarde, Suárez se despidió con una postal tierna en el sillón de su casa en Estambul. Allí posó con los tres menores y sin su pareja. “Gracias por hacer mi día especial. Son mi sueño cumplido, los amo”, escribió y sumó un emoticono de corazón.
