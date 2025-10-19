Los hijos de Wanda Nara la sorprendieron con un excéntrico regalo por el Día de la Madre

Wanda Nara compartió este domingo en las historias de Instagram dos fotos en referencia al regalo con el que sus hijos la despertaron en el marco del Día de la Madre. Al igual que otros famosos, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió con sus seguidores cada detalle del presente que le entregaron antes de levantarse.

Los hijos de Wanda le regalaron un tierno desayuno por el Día de la Madre y ella rápidamente lo lució en las rede sociales (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En esta ocasión, le dieron a la mediática una torta rosa con flores y la palabra “mamá” escrita con crema en el centro. Además, incluyeron un ramo con rosas blancas. Quien le entregó en la cama aquella delicia de desayuno fue una de sus hijas.

El regalo sorpresa que recibió Wanda Nara por el Día de la Madre al despertarse (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

La caja que contenía la torta también incluyó una serie de dulces, todo para comenzar la jornada de la mejor manera. Cabe destacar que en una de las fotos que subió Nara, se dilucidaron las manos de quien es su novio, Martín Migueles.

Martín Migueles preparó un asado para Wanda Nara y su familia la noche antes del Día de la Madre

Todo indicaría que habrían pasado la noche juntos después de la cena familiar que organizó el clan Nara en vísperas del Día de la Madre, donde además de la conductora, sus hijos y su flamante pareja, estuvieron presentes su hermana Zaira, su papá Andrés, su madre, Nora Colosimo y sus sobrinos.

El clan Nara se reunió en la previa al Día de la Madre

La publicación de Wanda Nara no solo hizo referencia al regalo tierno de parte de sus cinco chicos: Valentino, Constantino y Benedicto López y Francesca e Isabella Icardi, si no que también le envió un cálido saludo a sus seguidoras. “Día feliz para todas”, y agregó emoticones de corazón.