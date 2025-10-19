Los hijos de Wanda Nara la sorprendieron con un excéntrico regalo por el Día de la Madre
La conductora de Telefe amaneció con un presente que prepararon para ella; sin dudarlo, lo posteó en sus redes para que sus fans tengan conocimiento de cada detalle
- 2 minutos de lectura'
Wanda Nara compartió este domingo en las historias de Instagram dos fotos en referencia al regalo con el que sus hijos la despertaron en el marco del Día de la Madre. Al igual que otros famosos, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) compartió con sus seguidores cada detalle del presente que le entregaron antes de levantarse.
En esta ocasión, le dieron a la mediática una torta rosa con flores y la palabra “mamá” escrita con crema en el centro. Además, incluyeron un ramo con rosas blancas. Quien le entregó en la cama aquella delicia de desayuno fue una de sus hijas.
La caja que contenía la torta también incluyó una serie de dulces, todo para comenzar la jornada de la mejor manera. Cabe destacar que en una de las fotos que subió Nara, se dilucidaron las manos de quien es su novio, Martín Migueles.
Todo indicaría que habrían pasado la noche juntos después de la cena familiar que organizó el clan Nara en vísperas del Día de la Madre, donde además de la conductora, sus hijos y su flamante pareja, estuvieron presentes su hermana Zaira, su papá Andrés, su madre, Nora Colosimo y sus sobrinos.
La publicación de Wanda Nara no solo hizo referencia al regalo tierno de parte de sus cinco chicos: Valentino, Constantino y Benedicto López y Francesca e Isabella Icardi, si no que también le envió un cálido saludo a sus seguidoras. “Día feliz para todas”, y agregó emoticones de corazón.
Otras noticias de Wanda Nara
- 1
Emma Heming, esposa de Bruce Willis, contó cómo conviven sus hijas con la enfermedad del actor: “Extrañan mucho a su padre”
- 2
El último adiós a Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro
- 3
De una carrera prometedora en Hollywood al olvido: la mujer que le rompió el corazón a Brad Pitt y lo dejó antes de la boda
- 4
En medio de los rumores, Daniela Celis contó cómo le pidió casamiento Thiago Medina