El desliz de Juana Repetto con el que reveló por error el nombre de su tercer hijo

A casi dos meses de haber anunciado su embarazo, Juana Repetto comparte cómo transita la espera de su tercer varón -el segundo de su exmarido, Sebastián Graviotto-; y en las últimas horas, sumó un dato que muchos de sus seguidores querían saber: cuál será el nombre del pequeño.

Juana Repetto comunicó su embarazo el 29 de agosto (Video: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

Este lunes, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.7 millones de seguidores, para mostrar el momento en el que abrió los regalos por el Día de la Madre junto Toribio y Belisario, sus dos hijos. Pese a que no quería develarlo, un descuido dio a conocer el nombre del bebé que viene en camino.

“Me auto encargué dos regalitos para que los chicos tengan algo para darme cuando nos despertamos, ¿qué opinión les merece? O sea, fue más por ellos que por mí. Tenemos como esa tradición en casa, en los días especiales, así sea preparar un desayuno, dejar un dibujito en la mesa o algún regalito. Depende la ocasión”, expresó en la descripción del posteo que subió en la que se la vio junto a los pequeños abrir los obsequios.

Juana Repetto reflexionó sobre el Día de la Madre (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

En ese sentido, indicó que en la actualidad los colegios no hacen alusión “al día de”, entonces no quería que aquella fecha pasara desapercibida ni que hiciera sentir mal a los chicos por “no tenerla presente”. “Temía que Toro se sintiera mal, porque es re sensible y le importan un montón estas cuestiones a él. Beli todavía no tiene tanto registro. Pero como si lo hubiera parido al mayor... quiso llegar con algo a lo de su abuela, así que creo haber hecho bien. De todos modos después me trajo una flor que cortó del jardín y fue el mejor regalo de todos, por supuesto Beli se sumó y me trajo la otra”, señaló.

Por último, comentó que se compró un llavero y un collar que era algo que quería y que podía usar como excusa para la ocasión. A raíz de esto, cuando llegó el momento de abrir los presentes, Juana dijo que no podía mostrar el dije “entero” porque tenía el nombre del “bebulo”, por lo que intentó ocultarlo con la mano. No obstante, la astucia de sus seguidores fue más rápida que el reflejo: al detener el video en el momento exacto, la verdad se reveló: el grabado decía Timoteo.

El momento en el que Juana Repetto develó el nombre de su hijo (Foto: Captura video)

“Cuando muestra lo que le escribió Toro se ve la cadenita con el nombre del bebu”; “¿Fui la única que iba poniendo pause para ver si veía el nombre del bebuli?; “Juanaaa el nombre del bebuli se re contra vio!” y “Bienvenido Timoteo. Divinos los 4″, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Los seguidores descubrieron cómo se llamará el tercer varón de Juana Repetto (Foto: Captura Instagram/@juanarepettook)

Pero lo que tampoco pasó inadvertido ante la crítica de los usuarios fue el accionar de Graviotto, a quien acusaron de no haber tenido la iniciativa para que la mamá de su hijo y del que viene en camino sea agasajada. “@sebastiangraviotto podrías haberle llevado el sábado el regalo para que se lo den a Juana la verdad que bien hiciste Jua en separarte”; “No puedo creer que el padre del niño no te compre un regalo” y “Qué bronca estos tipos que no son capaz de brindarle un regalo a la mamá de tus hijos. No lo entiendo. Sos genia vos y tus hijos”, apuntaron.