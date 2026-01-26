Día Mundial de la Educación Ambiental: “El cambio comienza con los niños”, la advertencia de los especialistas

En el contexto actual atravesado por la crisis climática, la educación ambiental se vuelve una herramienta clave para promover un cambio de paradigma. No se trata únicamente de incluir contenidos sobre el cuidado del ambiente, sino de hacerlo de manera transversal e integrarlos a la vida cotidiana.

En nuestro país, la educación ambiental está garantizada desde 2021 por ley. Si bien es de alcance federal y su aplicación se ajusta a cada jurisdicción, aún enfrenta desafíos de implementación.

“Hoy existe una mayor conciencia ambiental, pero muchas veces no se traduce en cambios reales y sostenidos”, explica Verena Böhme, fundadora de la Fundación Manos Verdes, en diálogo con LA NACION.

Manos Verdes es una organización sin fines de lucro que promueve la conciencia ambiental y la economía circular, con la enseñanza como uno de sus ejes. Desde esa perspectiva, Böhme afirma que “la educación ambiental debe ser transversal y atravesar a todos los espacios de la vida social. La escuela cumple un rol central porque permite trabajar de manera sistemática con niños y jóvenes desde una edad temprana, sentando las bases para una conciencia ambiental sólida”.

Böhme argumenta que los cambios estructurales no se sostienen solo con infraestructura o normativa, sino con una transformación cultural profunda. “Ese cambio comienza con los niños”, explica.

En conjunto con diversos actores, Manos Verdes lanzó Sinergia Circular, una red para acelerar la transición hacia modelos productivos más sostenibles

La escuela es el punto de partida, pero la conciencia ambiental debe expandirse a todos los ámbitos de la vida. Böhme refuerza la importancia de comenzar entre los más pequeños de la casa: “Son ellos quienes tienen mayor capacidad para incorporar nuevos hábitos y muchas veces quienes terminan educando a sus propios padres, llevando la conciencia ambiental del aula al hogar”.

Para lograr eso, añade la directora de Manos Verdes, se trabaja en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, empresas y distintos niveles del Estado: “En 2016 impulsamos la creación de la Red Argentina de Educación Ambiental (Raea) junto a otras organizaciones referentes como Fundación Temaikèn y Aves Argentinas, entre otras. La red nació con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en todo el país, compartir saberes, desarrollar agendas comunes y potenciar el impacto de las iniciativas existentes”.

Claudia Nardini, directora del Departamento Educativo de Aves Argentinas, afirma que “es sencillamente imposible conservar sin educar”. Por esa razón, la organización brinda numerosas capacitaciones y contenidos educativos accesibles con el objetivo de acortar la distancia entre las personas y la naturaleza.

Se trata de un propósito indispensable, desarrolla Nardini, ya que entender a la naturaleza es necesario para también “entender las frágiles relaciones que sostienen la vida en nuestro planeta y comprender así el impacto que causan nuestras acciones, para poder remediarlas”.

Ambas coinciden en que lo esencial es combinar educación ambiental dentro y fuera de las escuelas, debido a que permite acercarse a la naturaleza desde otro lugar, más vivencial y directo.

Proyecto

Un ejemplo de este enfoque es Nideport, una empresa de tecnología y acción ecológica que impulsa proyectos de créditos de carbono, como el plan de restauración Selva Paranaense Vida Nativa. El proyecto se desarrolla sobre una extensión de 22.878 hectáreas en la selva misionera e incluye un programa integral de educación ambiental con fuerte anclaje territorial.

Nideport es una empresa desarrolladora de proyectos de créditos de carbono

La acción se realiza en articulación con escuelas, comunidades locales y pueblos originarios. A través de estas acciones, se promueve la conservación del bosque atlántico y se refuerza la prevención de riesgos ambientales.

“Creemos que la educación ambiental es una herramienta clave para la conservación a largo plazo. Trabajar con escuelas y comunidades permite construir una relación de cuidado con el bosque que trasciende generaciones”, destaca Juan José Nuñez, CEO y cofundador de Nideport.

A partir del trabajo en el territorio y junto con las comunidades locales, el proyecto promueve una educación ambiental transversal que busca fortalecer el cuidado del entorno natural.