Es “la chica del acuario” y muestra su día a día con erizos, anémonas y peces raros

Erizos, corales, anémonas, peces cofre y arañas de mar son algunos de los raros ejemplares de fauna marina con los que Camila Sangiorgi está en contacto todos los días. La joven de 24 años continúa un negocio familiar de acuarios en el barrio porteño de Mataderos y muestra en sus redes sociales su interacción diaria con estas excéntricas especies, en divertidos videos que sorprenden a sus más de 37 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@bbk.a.m). Les habla, los toca y hasta le pone sombreros a los erizos para que se resguarden, en un cercano vínculo que parece traspasar la pantalla.

Sigue un negocio familiar

Camila trabaja en la venta de acuarios marinos en el local Acqus, que heredó de su familia. “Desde mi abuelo que tenemos acuarios y que armamos y diseñamos peceras. Mi viejo puso este acuario en el que yo trabajo, donde armamos acuarios y vendemos los peces, los corales y los invertebrados”, le contó a LA NACION la joven que, si bien sigue el negocio de su familia, le dio su toque personal con la publicación del contenido en redes.

La creadora muestra en detalle la vida marina

Normalmente, cuando uno piensa en especies marinas en las casas se le viene a la cabeza el típico pez dorado en una pequeña pecera, común en las películas de Hollywood. Sin embargo, en este caso, hay muchas especies desconocidas para el gran público y Camila es la encargada de presentarlos ante sus seguidores. “Tenemos de todo. Hay mucha variedad de peces y corales, que son los que se encuentran en los arrecifes. Son como plantas, pero en realidad son animales. Hacen fotosíntesis y también comen. Es todo un submundo. Y también tenemos invertebrados, que son los erizos, los cangrejos, las anémonas”, explicó la creadora de contenido.

Sorprendió a sus seguidores con el vínculo con los animales

Obviamente, estas especies de agua salada requieren un conocimiento específico porque no viven en peceras normales, sino que se debe recrear el ambiente marino en el que viven. “Nosotros armamos todo porque es un sistema marino más complejo que tener una pecera de agua dulce con un goldfish. Acá se necesita otro sistema de filtrado que imite lo que hace el mar", aclaró. “El sistema de filtrado no es solo una bomba o un filtro que limpie. Tenés que imitar la corriente del mar, la luz UV que hay en el agua. También hay que chequear los parámetros, los nitratos, los fosfatos, el PH, un montón de cosas que tienen que estar en niveles predeterminados para que funcione, para que los animales estén bien”, aseguró.

De esta manera, el comercio es el que brinda todas las especificidades para que no haya ningún problema con la fauna. Las peceras prediseñadas son de al menos 50 centímetros, pero también pueden armar los dispositivos a medida según el pedido del cliente, con distintos tamaños. Según comentó Camila, suelen trabajar con arquitectos para emplazar peceras en casas, negocios o shoppings.

Las especies del acuario son poco conocidas por la gente (Foto: @bbk.a.m)

Cómo comenzó con los videos

Más allá del trabajo en el acuario, que podría ser como el de cualquier otro, Camila se destaca en redes sociales por sus divertidos videos, donde muestra su interacción diaria con estas especies. Según contó, todo empezó por necesidad. “En la pandemia, que estaba todo parado, mis viejos empezaron a hacer videos para poder seguir trabajando, porque si no, no podían vender nada. Empezaron a mostrarle a la gente cómo es el acuarismo marino y ahí empezó a crecer un montón la empresa y nuestro trabajo”, relató.

“Cuando empecé a trabajar ahí oficialmente -porque estaba medio perdida por la vida-, empecé a ver el lado divertido de que la gente no conoce las especies del mar. Empecé a mostrar cosas que para mí eran normales. Por ejemplo, los erizos se ponen piedras encima para cubrirse y para protegerse, entonces yo mostré cómo se le podía poner sombreros”, aseguró. Así, en algunos de los reels que sube se ve cómo le coloca una pequeña guitarra o un cono a esos animales y el resultado es tierno y sorprendente.

Sus videos tienen como protagonista a fauna marina poco común

A partir de sus videos, donde habla a cámara y cuenta diversas historias ficticias de esos ejemplares, la gente empezó a entusiasmarse con su contenido. “A la gente le parecía re flashero y me di cuenta que nadie sabe del tema. Está re bueno poder mostrar algo que no conocen, a mí me encanta comunicar estas historias. Me re divierte mostrar como algo que para mí es muy natural y muy normal, como la dinámica sexual de peces payasos, para la gente es rarísimo”, afirmó.

Con las miles de visualizaciones, los comentarios -buenos y malos- no tardaron en llegar. “Mucha gente me dice que les parece fascinante, que no sabían sobre esto y que les encanta aprender. Como lo hago divertido, se copan, no me hago la maestra ciruela. Voy explicando y también aprendo yo. Después hay algunos que me odian porque piensan que mato de hambre a un pez para que haga un truco, cuando no es así”, contó.

Su amor por el acuarismo marino

Al no ser bióloga o tener un estudio específico sobre la fauna marina, Camila busca nutrirse de la experiencia diaria de su trabajo y hacer su propio recorrido. “Vamos aprendiendo, leo un montón, trato de investigar. La información es muy limitada porque tener acuarios marinos, sobre todo en Argentina, es algo muy nuevo”, aclaró y agregó: “Es muy difícil recrear las condiciones del mar pero ahora la tecnología está llegando al país. Es un mundo que está muy poco descubierto en general para el gran público”.

El año pasado, la fauna marina estuvo en boca de todo el país luego de que la misión del CONICET en el fondo marino argentino buscó explorar y estudiar las zonas poco conocidas del talud continental. Con un streaming en vivo que vieron cientos de miles de personas, la gente empezó a vincularse con ese mundo lejano, donde saltó a la fama la estrella marina con “cola”. “Para mí, fue como ver el Mundial”, bromeó Camila, que desde chica mostró una conexión especial con los animales marinos cuando iba al acuario de su papá y se ponía “a limpiar las peceras o a jugar con los caracolitos”.

Hoy en día, dentro de los cientos de peces e invertebrados que tiene en el acuario, Camila tiene sus predilecciones. “A los erizos los amo, pero mi favorito de todos es Globy, que es un pez cofre. Es como una especie de pez globo, aunque no lo es. Es muy simpático y muy inteligente, me reconoce, sabe cuándo le voy a dar de comer. Les estoy enseñando trucos ahora”, contó sobre esta especie, conocida por sus cuerpos rígidos y de forma cuadrada.

Las imágenes de sus videos asombraron a su audiencia

“Hay muchísimos peces que toman confianza y se dejan tocar. Y es muy loco que saben, que me reconocen. Saben quién soy yo, quién es mi viejo, y cómo comportarse”, aseguró Camila y destacó la “sensibilidad” que tienen, que muchas veces es poco reconocida por el público.

Según comentó, los fanáticos del acuarismo marino están creciendo en el país, a pesar de ser todavía un nicho muy específico. “Hay gente muy fanática de los acuarios, para la gente es un hobby. Hay muchos que tienen corales y les fascina. Hay personas que buscan poner una pieza de decoración espectacular en su casa, en un hotel o en un centro médico y nos viene a buscar, pero obviamente requiere cuidados”, sumó la creadora de contenido.

Camila atiende un negocio familiar (Foto: Gentileza Camila Sangiorgi)

Para evitar accidentes, desde el acuario en el que trabaja buscan llevar toda la información disponible a los clientes y hacerles un seguimiento post venta. “Tenemos un club donde explicamos un montón de cosas porque lo que más nos importa a nosotros es enseñar a las personas y que puedan entrar en este hobby, que se diviertan y que aprendan. Porque es muy difícil conseguir la información y también es un ámbito de mucha gente que se guarda la información. La gente se frustra un montón porque la información que circula es incorrecta o porque se venden cosas malísimas”, comentó.

Camila trabaja en un acuario familiar en Mataderos

Por último, Camila sostiene que sus videos son un mero canal para que el público tenga un mayor aprecio por la fauna marina. “El acuarismo marino es muy interesante, uno aprende todos los días y podés estar en contacto con especies que son muy diversas, que no se conocen y que debemos cuidar. Es una manera de estar cerca de estos animales que de otra forma sería imposible”, concluyó.