Diego Santilli asume hoy como Jefe de Gabinete; Marruecos eliminó a Países Bajos por penales
Además, Laura Schiuma declaró ser quien le prestó la tarjeta a Adorni; la economía cayó 1,5% mensual en abril; Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú. Estas son las noticias de la mañana del martes 30 de junio de 2026
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LA NACION
- Asume Santilli como Jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni. El acto será esta tarde en Casa Rosada encabezado por Javier Milei, quien decidió suspender su viaje a Paraguay, donde iba a participar de la cumbre del Mercosur, y que el canciller Pablo Quirno asista en su lugar. Hoy finalmente tendrá lugar la reunión entre el Jefe de Gabinete entrante y el saliente que iba a realizarse ayer. Santilli remarcó que aspira a una “transición ordenada y responsable.”
- Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos. Laura Schiuma, que trabaja en la vocería presidencial, relató que el exjefe de gabinete le devolvió los $2,1 millones en efectivo. Adorni hizo al menos otras dos operaciones similares. Los investigadores sospechan que buscó esconder erogaciones.
- La economía cayó 1,5% mensual en abril. Después del rebote de marzo el estimador mensual de la actividad económica volvió a mostrar un descenso, según informó el Indec. Sin embargo, en la comparación interanual registró un crecimiento de 1,6%.
- Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú. Los resultados de la segunda vuelta la ubican por encima de Roberto Sánchez: con el 100% de las actas contabilizadas obtuvo el equivalente al 50,1% de los votos contra el 49,9% de su rival, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana por menos de 50.000 votos. Fujimori se convierte en la primera presidenta electa del país y su mandato será hasta el 2031.
- Paraguay dio el batacazo. Después de empatar 1-1 en los 120 minutos se impuso 4-3 en la definición de penales, se clasificó a octavos de final y eliminó a Alemania. Marruecos también superó a Países Bajos en los penales y avanzó a la siguiente ronda, igual que Brasil, que le ganó 2 a 1 a Japón con un gol a los 95 minutos. Hoy definen su pase a octavos: Costa de Marfil - Noruega desde las 14; Francia - Suecia desde las 18; México - Ecuador a las 22.
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