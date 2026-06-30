Diego Santilli asume hoy como Jefe de Gabinete; Marruecos eliminó a Países Bajos por penales

Asume Santilli como Jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni. El acto será esta tarde en Casa Rosada encabezado por Javier Milei, quien decidió suspender su viaje a Paraguay, donde iba a participar de la cumbre del Mercosur, y que el canciller Pablo Quirno asista en su lugar. Hoy finalmente tendrá lugar la reunión entre el Jefe de Gabinete entrante y el saliente que iba a realizarse ayer. Santilli remarcó que aspira a una “transición ordenada y responsable.”

Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta a Adorni para que se comprara un monitor de videojuegos. Laura Schiuma, que trabaja en la vocería presidencial, relató que el exjefe de gabinete le devolvió los $2,1 millones en efectivo. Adorni hizo al menos otras dos operaciones similares. Los investigadores sospechan que buscó esconder erogaciones.

La economía cayó 1,5% mensual en abril. Después del rebote de marzo el estimador mensual de la actividad económica volvió a mostrar un descenso, según informó el Indec. Sin embargo, en la comparación interanual registró un crecimiento de 1,6%.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú. Los resultados de la segunda vuelta la ubican por encima de Roberto Sánchez: con el 100% de las actas contabilizadas obtuvo el equivalente al 50,1% de los votos contra el 49,9% de su rival, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana por menos de 50.000 votos. Fujimori se convierte en la primera presidenta electa del país y su mandato será hasta el 2031.

Paraguay dio el batacazo. Después de empatar 1-1 en los 120 minutos se impuso 4-3 en la definición de penales, se clasificó a octavos de final y eliminó a Alemania. Marruecos también superó a Países Bajos en los penales y avanzó a la siguiente ronda, igual que Brasil, que le ganó 2 a 1 a Japón con un gol a los 95 minutos. Hoy definen su pase a octavos: Costa de Marfil - Noruega desde las 14; Francia - Suecia desde las 18; México - Ecuador a las 22.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.