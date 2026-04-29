Dieron de alta al bebé que cayó de una mochila de trekking durante una caminata en el cerro Ventana

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Dieron de alta al bebé de 15 meses que el domingo pasado rodó entre 10 y 15 metros tras caerse de la mochila de trekking en la que era transportado por uno de sus padres durante una excursión en el cerro Ventana, en esta ciudad.

Desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde el niño permaneció internado en observación por lesiones leves, confirmaron hoy a LA NACION que la externación se concretó ayer y que los padres se comprometieron a regresar mañana para realizar los controles correspondientes.

Se trata de una familia de nacionalidad rusa que se encontraba de paseo en Bariloche. Los padres son investigados por presunta negligencia.

El hecho fue reportado por cuatro mujeres que caminaban por el cerro Ventana, un lugar elegido con frecuencia tanto por residentes como por turistas para realizar excursiones. El ascenso, de unos 2000 metros sobre el nivel del mar, se inicia al sur de Bariloche, sobre la ruta 40 que conduce a El Bolsón, en las inmediaciones de la estancia Del Carmen, dentro del barrio Reina Mora.

Cerca de las 18 del domingo, personal de Protección Civil dio aviso al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) para iniciar el operativo de rescate. Según relataron luego los padres al equipo médico que atendió al bebé, el niño rodó entre 10 y 15 metros tras caer de la mochila. “Habían salido a pasear en familia. Se convocó al grupo de búsqueda y también a Parques Nacionales”, explicó Nelson Leal, integrante del Splif.

Al arribar los rescatistas, ya se encontraba en la base del cerro una ambulancia del Hospital Zonal Ramón Carrillo, que había sido solicitada por Protección Civil. De acuerdo con la información oficial, el bebé no perdió el conocimiento, aunque presentaba heridas en el rostro y sangrado nasal. Si bien fue internado para permanecer en observación, siempre estuvo fuera de peligro.

En las inmediaciones de la ruta 40, el cerro Ventana cuenta con algunos sectores destinados a la escalada deportiva. Además, diversos senderos —no todos correctamente señalizados— permiten acceder a la cumbre, que se destaca por un gran orificio en la piedra que le da nombre. Aunque se trata de una caminata corta, de menos de cuatro kilómetros, el terreno es empinado y presenta abundantes piedras sueltas.

Hasta el momento, se desconoce cómo fue que el bebé se cayó de la mochila de trekking. Lo cierto es que el ajuste y el uso adecuado de este tipo de equipos resultan fundamentales para realizar senderismo con niños de forma segura.

En ese sentido, es clave que la mochila se ubique en una posición elevada sobre la espalda del adulto y que las correas del pecho y de la cintura estén correctamente aseguradas. Los fabricantes recomiendan, además, que el menor tenga al menos seis meses y pueda sostener la cabeza por sí mismo.

En general, las mochilas portabebés para trekking cuentan con un arnés de seguridad de cinco puntos que permite sujetar al niño de manera integral. Algunos modelos incluyen cierres laterales para facilitar la colocación y retirada, mientras que la altura del asiento infantil suele ser regulable para adaptar la profundidad y la posición dentro de la estructura..