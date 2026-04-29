El SMN suspendió nuevamente el paro tras la confirmación de 140 desvinculaciones

Desde ATE-SMN se confirmó que el paro que habían anunciado para mañana, 30 de abril, queda suspendido por segunda vez. Advirtieron que, por cuestiones de seguridad aeronáutica, no ejecutarían esta medida de presión. El viernes pasado habían anunciado también un paro activo; sin embargo, lo levantaron después de que el Gobierno nacional catalogara de “ilegal” dicha acción.

La consecuencia directa de parar sería que no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, a excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo, señalan fuentes internas, provee la información necesaria para los pronósticos aeronáuticos que habilitan el vuelo de los aviones.

La medida de fuerza se determinó después de que el Ministerio de Defensa confirmara 140 desvinculaciones del organismo científico, una medida gestionada en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según detallaron voceros del Ministerio de Defensa, esta es solo la primera de las tres etapas de un proceso orientado a “modernizar el organismo”.

La confrontación entre el Gobierno y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se intensificó el domingo a partir de una publicación en X del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según la respuesta oficial de ATE-SMN, el mensaje del funcionario constituye “una mezcla de desinformación, simplificaciones y conclusiones falsas y peligrosas” y, además, incurre en “errores conceptuales y técnicos”, señalaron en un comunicado. En ese texto, el sindicato afirmó que “el apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 11 de diciembre de 2023”.

LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

El conflicto es, en realidad, la continuidad de una tensión persistente entre el organismo meteorológico y el Gobierno desde la asunción de Javier Milei. Días atrás, a través de un decreto, se eliminó la exclusividad del SMN en la prestación de servicios meteorológicos para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una actividad considerada esencial y que representa una parte significativa de los ingresos del organismo.

El plan de “modernización”

El plan fue aprobado la semana pasada, aunque, en palabras de las autoridades a cargo, “hay detalles que todavía se tienen que ajustar”. El primer paso fue una baja que, para miembros del Servicio Meteorológico Nacional, significa “un desmantelamiento” del organismo. No es el primer ajuste que se hace durante la administración libertaria. Desde la llegada de la administración libertaria, el SMN había sufrido una caída de 200 empleados a los que se suman los 140 de inicios del mes. Luego de la primera ola de despedidos estatales, según cifras oficiales, el total ya era menor a la cantidad considerada óptima. La dotación óptima, según afirmaron desde la cartera a principios de la gestión libertaria citando a una auditoría realizada por el expresidente Mauricio Macri, es 1156.

La modernización tiene un camino esbozado con trazos claros, pero los tiempos de ejecución permanecen inciertos. “Vamos a avanzar conforme podamos”, deslizaron desde la cartera de Defensa. Dependen de variables que exceden su control, como el presupuesto disponible y, por supuesto, el surgimiento de imprevistos y procesos políticos que modifiquen la prioridad del plan. Estas situaciones pueden difuminar el nivel de avance del proyecto. Desde el Gobierno aseguraron que no habría afectaciones en los servicios y que, paulatinamente, la mano de obra humana sería sustituida por máquinas automatizadas. El foco de la reforma apunta hacia la red de observadores del SMN.

Los observadores son técnicos entrenados que se dedican a medir, en las 125 estaciones del país, los datos base sobre los que se construyen los pronósticos, la información meteorológica para la pesca y la agricultura y los sistemas de alerta temprana vinculados a fenómenos climáticos extremos. En otras palabras, son los encargados de recopilar los datos que les indican a los argentinos y a sectores económicos particularmente vulnerables al clima cuándo lloverá y cuándo habrá tormentas, nevadas, ventiscas o calor extremo.

Las máquinas que sustituirían al personal de la red de observadores, en el mundo, se conocen como estaciones meteorológicas automáticas, que en el mercado pueden rondar entre US$10.000 y US$30.000 por estación. “En cada estación, en países europeos, suele haber una o dos”, comentó un científico que trabaja en la institución. Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, advirtió que los recambios son parte de un plan que excede a esta administración, pero señaló que el proceso llevaría entre dos y cinco años si es que se quieren preservar las series históricas que la institución científica ha recopilado por 150 años.