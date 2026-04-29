Cómo llegar a Baradero para disfrutar de la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita

El viernes 1° de mayo, feriado por el Día del Trabajador, se presenta como una oportunidad perfecta para hacer una escapada cerca de la ciudad; a poco más de dos horas de la capital, una celebración popular reúne gastronomía tradicional, música y actividades para toda la familia.

Se trata de la 19° Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita, que se realizará en la localidad de Santa Coloma, en el partido de Baradero. El evento tendrá lugar en el predio de la estación de tren, ubicado sobre la Ruta Provincial 41, a la altura del kilómetro 303.

La jornada comenzará a partir de las nueve de la mañana y contará con entrada libre y gratuita, lo que la convierte en una propuesta atractiva para quienes buscan disfrutar del feriado con un plan distinto.

El evento convoca a miles de personas de distintos puntos del país (Foto: @fiestadelmondongoylatortafrita)

Una fiesta tradicional que convoca a miles de visitantes

La celebración llega este año a su edición número 19 y está organizada por el Grupo de Trabajo de Santa Coloma junto con la Secretaría de Cultura, Comunicación, Educación y Deporte del municipio de Baradero.

El objetivo de la fiesta es destacar dos platos emblemáticos de la gastronomía popular argentina: el mondongo y la torta frita, preparados por cocineros locales que cada año reciben a miles de visitantes.

Desde el municipio explican que el evento se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la región. “Año tras año, la Fiesta Nacional reúne a miles de baraderenses y turistas donde no solo se disfruta de las grandes propuestas gastronómicas y actividades que se ofrecen, sino también de la naturaleza que brinda la localidad de la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires”, señalan desde el sitio oficial.

El festival destaca platos de la gastronomía nacional (Foto: @fiestadelmondongoylatortafrita)

Además de la comida típica, el evento contará con feria de artesanos, food trucks y un encuentro de autos y motos, lo que amplía la propuesta para visitantes de todas las edades.

Artistas y espectáculos en vivo

Durante la jornada también habrá música en vivo y presentaciones de danza folklórica; entre los artistas confirmados se encuentran:

Jorge Cardozo y su grupo

La Zumada (Zárate)

Fernando González Paiva

Norma Dobler (Entre Ríos)

La Sanatera

También participarán ballets folklóricos que animarán la fiesta con danzas tradicionales:

Folkloreando

Sentir Arequero

Cómo llegar desde Buenos Aires

Llegar a Santa Coloma desde Buenos Aires es sencillo y el viaje dura entre dos y dos horas y media, dependiendo del tránsito:

1. Tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9). Salir de la ciudad de Buenos Aires por la Autopista Panamericana en dirección a Rosario.

2. Continuar por la Ruta 9 hasta Baradero. Seguir por la autopista pasando por localidades como Campana y Zárate hasta llegar a la salida de Baradero.

3. Tomar la Ruta Provincial 41. Desde allí hay que incorporarse a la Ruta Provincial 41 en dirección a San Antonio de Areco.

4. Seguir unos 30 kilómetros. A unos 30 kilómetros de Baradero se encuentra Santa Coloma, un pequeño pueblo rural señalizado sobre la ruta.

Con gastronomía tradicional, espectáculos folklóricos y actividades para toda la familia, la Fiesta Nacional del Mondongo y la Torta Frita se presenta como una escapada ideal para disfrutar el feriado del 1° de mayo cerca de Buenos Aires.