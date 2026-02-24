Dio negativo el cotejo genético de muestras tomadas al único detenido por la violación de un adolescente en Miramar

MAR DEL PLATA.- El cotejo genético que aparecía como la principal y más contundente prueba judicial para incriminar al único detenido por la violación de una chica de 16 años en Miramar, ocurrida a fines de enero, dio resultado negativo. Eso, ahora, abre el camino para la inminente libertad del acusado.

Los perfiles de ADN de las muestras de semen y de otras evidencias obtenidas del cuerpo de la víctima durante su primera atención médica tras el ataque no coincidieron con los marcadores genéticos presentes en la sangre extraída al, hasta ahora, único imputado que tiene esta causa.

La defensa solicitó la libertad en las últimas horas, una vez conocido el resultado exculpatorio del peritaje. Vale recordar que el propio imputado, apenas fue capturado por la policía mientras caminaba por el barrio Marines de Miramar, había aceptado someterse al examen genético comparativo. Desde un principio se mostró ajeno al caso en el que se lo involucraba.

Desde la fiscalía descentralizada de Miramar, donde se concentra esta investigación, confirmaron a LA NACION que en función de este peritaje ya no se requeriría la prisión preventiva del detenido, con lo que es inminente que recupere su libertad.

“No quedará desvinculado de la causa”, aclararon a LA NACION las fuentes judiciales consultadas, que remarcaron que, con esta novedad, se reforzará la labor que ya se había encarado respecto de otras líneas investigativas que también presentaban elementos sólidos conducentes hacia el pretendido esclarecimiento de este caso de abuso sexual.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 29 de enero pasado en el extremo sur de las playas céntricas de Miramar. La víctima había salido de un local bailable ubicado del otro lado de la Avenida Costanera y se había instalado en la playa para ver el amanecer junto a otro adolescente que había conocido esa noche.

La pareja fue sorprendida por un desconocido, armado con una navaja, que los obligó a tirarse de boca al piso sobre la arena. Al muchacho lo ató con una de sus propias prendas y a la chica, mediante forcejeos, la redujo hasta concretar la violación. A ambos, antes de escapar, les quitó sus teléfonos celulares, que luego arrojó unos metros más adelante.

La detención del único imputado del caso fue producto de análisis de imágenes de cámaras de seguridad y de testimonios de serenos y cuidadores de balnearios que dijeron haberlo visto en esa zona durante esa madrugada. Este hombre también había protagonizado algunos disturbios en esas mismas playas en días previos, oportunidad en que fue aprehendido por personal policial que encontró un arma blanca entre sus prendas.

A esos datos se sumaron algunos rasgos referidos a señas particulares del rostro y la contextura física, coincidentes con la declaración que las víctimas habían brindado en el marco de la investigación judicial que está en curso y lidera el fiscal Rodolfo Moure. Ambos coincidieron en que el atacante era un sujeto robusto de unos 40 años.

Desde el inicio de la causa los investigadores admitieron que este detenido no era el único sospechoso que tenían en la mira, sino que existían otros sobre los cuales avanzaban con diversos elementos que, eventualmente, podrían vincularlos con el caso.