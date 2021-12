Diputados aprobó modificaciones al Impuesto a los Bienes Personales

El texto modifica el artículo 24 de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales, sobre exenciones. La iniciativa eleva de 2 a 6 millones de pesos el mínimo no imponible general y a 30 millones para los inmuebles, aumenta la alícuota a 1.5 para los patrimonios que superen los 100 millones, e incorpora una cláusula del 2.25 sobre los bienes en el exterior.

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el diputado Carlos Heller (Frente de Todos) consideró que “este proyecto tiene como objeto aliviar la carga tributaria de los sectores de menos recursos y, al mismo tiempo, generar los ingresos para no acrecentar el déficit fiscal, esa es la manera responsable en que tiene que actuar al Parlamento”.

DIPUTADOS

“Estamos tomando los beneficios que nos propuso el proyecto del Senado y estamos incorporando los cambios que hagan que no tengan impacto fiscal, cuidando la situación fiscal”, dijo Heller, luego de remarcar que beneficiará a alrededor de medio millón de contribuyentes, que “dejarán de pagar impuestos o verán sus pagos reducidos”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Luciano Laspina (PRO) criticó el proyecto del oficialismo y dijo que su bloque “tiene un compromiso muy claro de no aumentar impuestos, razón por la cual no podemos acompañar el dictamen de mayoría bajo ningún concepto”.

En tanto, el diputado Víctor Hugo Romero (UCR) reclamó “una mirada de cómo el impuesto afecta a las pymes”. “Es distorsivo al ahorro, la inversión y afecta el desarrollo de la economía”, declaró.

El diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) dijo que esta sesión “es un logro de la oposición” para que “medio millón de argentinos no pase a tributar bienes personales”.

Desde Identidad Bonaerense, el diputado Alejandro Rodríguez destacó que “la clase media va a tener el beneficio que iba a perder, de no haber mediado esta iniciativa”. “Tenemos la honestidad, el tiempo y el esfuerzo para discutir, no un parche tributario como se quiere poner hoy, sino una reforma tributaria integral que haga que la Argentina tenga un sistema progresivo y para muchos años más”, remarcó.

Por su parte, el diputado Agustín Domingo, del interbloque Provincias Unidas, dijo que el proyecto del oficialismo “mejoró el que viene del Senado, porque incorpora progresividad al impuesto y garantiza que los beneficios que ya tenía, se mantengan”.

La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) consideró que “lo implícito está en juntar los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional”. Asimismo, dijo que “hay que acompañar el dictamen, pero con fundamentos absolutamente distintos”.

El diputado Javier Milei (La Libertad Avanza) rechazó el proyecto del oficialismo, al calificarlo de “inmoral”. “Si bien es cierto que es necesario un ajuste del mínimo no imponible, eso no amerita que se haga una suerte de castigo a 16 mil personas, alegando que se benefician a 500 mil. ¿Eso acaso no es tiranía?”, argumentó.

Al inicio de la sesión especial, se realizaron homenajes al ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, que murió este lunes; al pueblo de Chubut en el marco de las manifestaciones contra la explotación minería; y a José Daniel Rodríguez y las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

En la sesión de esta tarde, además, juró la diputada de San Luis, María Natalia Zabala Chacur, en reemplazo de María José Zanglá, que renunció a su banca.

