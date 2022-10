Dólar y tipos de cambio: la agencia Reuters publicó un artículo con una advertencia para turistas

escuchar

Si para los argentinos comprender la economía y los tipos de cambio son un desafío, la agencia Reuters sugiere a los turistas extranjeros una hoja de ruta que detalla cómo y cuándo se aplica la cotización de un dólar según uno quiera viajar o acceder a un espectáculo. “¿Querés viajar? Antes consultá cuál de los 14 tipos de cambio necesitás en la Argentina”, tituló el medio británico.

En busca achicar el déficit fiscal y resguardar las reservas del Banco Central, el Gobierno ha implementado una batería de medidas y restricciones que derivaron en 17 tipos de cambio para la moneda extranjera. Así, la variedad de cepos se presta a la confusión no solo de locales, sino de los miles de turistas que llegan al país.

“Me acaban de dar 286 pesos por el dólar blue y anoche he pagado 140 cuando he usado mi tarjeta de crédito al pagar la comida o al cancelar la noche del hotel. Es una sensación no muy agradable”, dijo el turista peruano José Zegarra a la agencia Reuters.

Los argentinos ya tienen familiarizado que el acceso al mercado del dólar oficial queda limitado para un puñado de personas, mientras que el acceso más directo al billete estadounidense suele ser a través del mercado informal: dólar blue. Así, una cotización oficial salta de unos $152 pesos a unos $290 por la misma moneda, en función de donde se obtenga.

“Las personas no son libres para decidir lo que quieren hacer con sus propios recursos y están presos, siempre sujetos a que el Gobierno esté interfiriendo directamente en sus vidas”, señaló Eduardo Maehler, un trabajador autónomo de 37 años, en diálogo con la agencia Reuters.

La semana pasada, el Gobierno comenzó a cobrar una percepción del 25% a los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito, que se sumó a una tasa existente del 45% y a un impuesto del 30%, elevando la cotización del dólar “Turista” o “Qatar” (en alusión al próximo Mundial de Fútbol) a unos 317 pesos, lo que encareció el turismo al exterior.

“La gente quiere viajar y de alguna forma u otra se las arreglará, pero mucha gente va a quedar en el camino. No solamente el que viaja lo hace por placer o porque tiene dinero, se viaja por trabajo, estudio, visitas a familiares”, dijo Federico Rossi, dueño de Rossi Viajes, una agencia de turismo del coqueto barrio de Martínez.

Las cotizaciones de moneda extranjera confunden a los turistas

Para el economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, los cepos fijados por el Gobierno buscan sostener un dólar oficial “artificialmente barato” y son medidas que permiten ganar tiempo pero no sostenibles en el tiempo.

“En la medida en que en Argentina el dólar oficial está cada vez más barato, lamentablemente vuelven a aparecer estos faltantes [de divisas], que tienen que ser rellenados con reservas del Banco Central y, a partir de ahí, de nuevo salen medidas para sacar más operaciones, más empresas y más gente del mercado oficial y ahí es donde empiezan a aparecer estos tipos de cambio raros que se inventan en Argentina”, evaluó Abram.

En este sentido, el economista recordó que Argentina ya tuvo 22 controles de cambio en su historia, 21 de los cuales intentaron ser sostenidos en el tiempo y derivaron en graves crisis cambiarias y monetarias, en tres oportunidades llevando a procesos de hiperinflación.

“El costo de sostener el cepo en el tiempo ya lo sabemos: termina siempre en una crisis muy profunda”, señaló Abram.

Con información de la agencia Reuters

LA NACION