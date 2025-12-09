Dónde queda Los Pocitos, un verdadero tesoro de la costa atlántica ideal para el verano

La primavera llegó con temperaturas que superan los 25° en algunas provincias, por lo que se invita a los aventureros a descubrir nuevos oasis playeros para descansar y escapar del calor. Entre estas opciones que se alejan del circuito turístico tradicional, emerge Los Pocitos, un pintoresco pueblo bonaerense muy cerca de Bahía San Blas. Tiene arena más clara que las ciudades costeras del norte bonaerense y un agua de tono turquesa que permite divisar el fondo. A este lugar se lo conoce como “el Caribe argentino”, un verdadero tesoro de la costa atlántica.

Para llegar a este destino desde la ciudad de Buenos Aires, la Ruta Nacional 3 es el camino preferido. El viaje demanda unas 11 horas en auto, un recorrido que atraviesa diferentes paisajes hasta el kilómetro 918, donde se debe realizar un desvío. Allí, a la altura de San Blas, los visitantes deben tomar un camino de ripio que se adentra en este paraje. Hasta llegar al punto final, se conduce por un entorno rural que bordea el Mar Argentino.

Los Pocitos fue fundado en 1959 y se consolidó como un pueblo turístico rural de Buenos Aires provincia (Fuente: Instagram/@turismolospocitos)

La historia de Los Pocitos se remonta a la década de 1930, cuando el pueblo empezó a formarse. Su nombre deriva de una estancia agrícola homónima, bautizada así por la presencia de cinco pozos de agua en la tosca costera, cada uno con capacidad para doscientos litros, esenciales para los primeros vecinos. La fundación oficial tuvo lugar en 1959 y actualmente unas 70 personas que residen allí viven del turismo de verano, mientras que el resto del año dependen de la pesca y de las actividades agrícolas.

Una particularidad del pueblo es su ubicación en una bahía anegada. Esto provoca que, durante el día, el agua retroceda varios metros, dejando al descubierto extensos bancos de ostras, los más grandes de la región, según información de la provincia de Buenos Aires. La playa, custodiada por islas, impide un oleaje fuerte, lo que garantiza un ambiente de paz y vida silvestre.

Los Pocitos es famoso en la provincia de Buenos Aires por la playa de arena blanca y agua turquesa (Fuente: Instagram/@turismolospocitos)

El muelle, con sus 240 metros de largo, es un gran atractivo; inicialmente para atracar botes, hoy es el sitio preferido para las mejores fotos al atardecer. En enero, el pueblo cobra vida con el Festival Provincial de la Ostra, que atrae a miles de visitantes ansiosos por probar la gastronomía local.

Además de su belleza, Los Pocitos posee un valor ecológico imprescindible para la conservación de especies. Esta área forma parte de la Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía San Blas, un humedal de aproximadamente 16.000 hectáreas. Este complejo de islas es vital para la nidificación y migración de diversas aves playeras, incluyendo la Gaviota Cocinera y el majestuoso Flamenco Austral. La riqueza natural lo convierte en un punto de interés para el ecoturismo y la observación de fauna.

En Los Pocitos impera la naturaleza en cada rincón (Fuente: Instagram/@turismolospocitos)

Para quienes desean extender su estadía en este rincón bonaerense, el pueblo ofrece opciones de alojamiento. En el ingreso a Los Pocitos se encuentra la Posada Buena Vida. La segunda alternativa es Villa Los Pocitos, en el extremo norte del paraje. Ambos hostales ofrecen a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la tranquilidad y el encanto de este particular destino.

