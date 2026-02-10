Dos amigos usaron alcohol para hacer un asado y se prendieron fuego

Un asado entre amigos casi termina en una tragedia el lunes cuando dos hombres usaron alcohol para hacer un asado y sus cuerpos se prendieron fuego. El hecho ocurrió en una vivienda cerca del Professional Country Club, en Funes, a las afueras de Rosario.

El grupo había iniciado el asado de manera habitual, con carbón, madera y papel. Sin embargo, todo se descontroló en cuestión de segundos cuando uno de ellos utilizó alcohol etílico para avivar las llamas, que se propagaron inmediatamente y lo alcanzaron. Segundos después, el fuego cubrió a otro hombre que estaba al lado. Ambos quedaron con sus cuerpos envueltos en llamas.

La escena duró apenas unos instantes. En medio del pánico, ambos se arrojaron a la pileta para apagar el fuego, de acuerdo a lo que publicó el medio local Info Funes. Daniel Centurión, de Protección Civil de Funes, brindó más detalles del incidente.

“Uno no tuvo mejor idea que tirar un bidón de cinco litros de alcohol. El otro lo quiso auxiliar y los dos quedaron envueltos en llamas”, relató.

Y agregó: “Se quedaron bastante tiempo en el agua. Eso permitió bajar la temperatura y evitar que la herida se contamine”.

Después de que llegara la ambulancia, los dos hombres -de aproximadamente 30 años- fueron trasladados a un hospital para brindarles atención médica. Uno de ellos está internado con quemaduras que ocupan entre el 20% y 30% de su cuerpo. En paralelo, el otro evoluciona de manera favorable.

Utilizar alcohol para el fuego de una parrilla es muy peligroso, ya que es sumamente inflamable y puede provocar accidentes domésticos.