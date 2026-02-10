Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores en nueve países y buscan a las víctimas

GRENOBLE, Francia.– La justicia francesa lanzó este martes un llamado a testigos para identificar posibles víctimas de Jacques Leveugle, un francés de 79 años encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en nueve países, informó la fiscalía de Grenoble.

Unas 40 víctimas ya fueron identificadas, pero muchas aparecen en los escritos del acusado sólo con nombres o apodos, lo que dificulta su localización, reportó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux. El llamado busca “permitir que se presenten otras posibles víctimas”, explicó en rueda de prensa.

Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló la fiscalía.

La fiscalía de Grenoble indicó que los delitos cometidos antes de 1993 están, en principio, prescritos, con la excepción de los registrados en Marruecos.

Este aviso de apelación pública publicado por la Gendarmería Nacional de Francia el 10 de febrero de 2026 muestra retratos, tomados en diferentes años y lugares, de Jacques Leveugle, un francés de 79 años acusado de violar a 89 menores HANDOUT� - GENDARMERIE NATIONALE�

El caso fue descubierto por el sobrino del acusado, quien durante una visita a su casa, en el departamento de Isère, encontró una memoria USB donde su tío relataba “relaciones sexuales” con menores de entre 13 y 17 años. El material incluía “15 tomos” redactados en forma de diario, con textos y fotografías, que fueron reportados a las autoridades.

“Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas”, pero “nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro”, señaló Manteaux, precisando que algunas personas aparecen mencionadas sólo por su nombre.

El acusado

Nacido en Annecy en 1946, Jacques Leveugle está detenido desde su imputación en 2024. Tras haber residido durante varios años en Marruecos, el sospechoso vivía con su hermano en Vizille al momento de su arresto, según reportó el medio francés Le Figaro.

Leveugle fue profesor de francés, instructor de espeleología y educador en campamentos juveniles y con delincuentes juveniles. Viajó por todo el mundo trabajando con jóvenes en numerosos programas comunitarios y extracurriculares, contexto que aprovechaba para acercarse a sus víctimas.

“Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instaló para brindar apoyo escolar, ser docente, conocía a jóvenes y mantenía relaciones sexuales con ellos”, detalló el fiscal.

Un homme de 79 ans, Jacques Leveugle, a été mis en examen et écroué en février 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé ce mardi lors d’une conférence de presse le procureur de la République de Grenoble. pic.twitter.com/xzUXK07ZVX — Le Figaro (@Le_Figaro) February 10, 2026

“Esto no es un abuso ‘clásico’. Pasaba mucho tiempo con cada uno de estos jóvenes”, indicó el fiscal, que lo describe como un “personaje complejo”, citado por el canal televisivo BFM. “Los menores que han prestado declaración admiten que este hombre dedicó mucho tiempo a enseñarles...”, agregó Manteaux. “Les pagaba dinero para obtener sus licencias de conducir, les proporcionaba una gran estimulación intelectual, los animaba a continuar sus estudios y se dedicaba intelectualmente a ellos”.

Al ser interrogado por los investigadores, el sospechoso, sin antecedentes penales, admitió que sus memorias eran “una expresión de la realidad”. Según Manteaux, afirmó haberse dado cuenta de la gravedad de sus actos y expresó su arrepentimiento, señalando que no había percibido el poder moral que ejercía sobre estos jóvenes.

Doble asesinato

El hombre también afirmó en sus “memorias” haber matado “voluntariamente a dos personas”.

Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970. Según su relato, quería terminar con su sufrimiento.

Leveugle “reconoce y admite plenamente” haber cometido los delitos por los que se lo acusa

También admitió haber asesinado a su tía, de 92 años, en la década de 1990. “Como tenía que regresar a las Cevenas y ella le rogó que no fuera, decidió matarla también, así que, aprovechándose de su sueño, tomó una almohada y la asfixió”, detalló el fiscal.

“Justifica sus acciones afirmando que le habría gustado que alguien le hubiera hecho lo mismo si se encontrara en esa situación terminal”, agregó el magistrado.

Se abrió una investigación independiente de la de las violaciones y agresiones sexuales por estos dos incidentes, que el acusado “reconoce y admite plenamente”, indicó el medio Le Figaro.

El caso vuelve a remover a la sociedad francesa, tras el macrojuicio contra Joel Le Scouarnec, un excirujano de 74 años, acusado de violar y agredir sexualmente a 299 niños, y del caso Pelicot, de un hombre que invitaba a personas que conocía por internet a su casa para que abusaran de su mujer mientras ella estaba dormida por psicofármacos administrados sin su consentimiento.

Agencia AFP