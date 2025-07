Hospital Garrahan: “Necesitamos que nos escuchen y nos acompañen”, el dramático pedido de los médicos

La pediatra especialista en trasplantes de médula ósea Mariana Roizen levanta un cartel tipo almanaque con el número de renuncias: 210. “Desde la última conferencia, del 13 de junio pasado, hasta hoy hubo 14 renuncias más. Implican grupos de trabajo interdisciplinario que se desarman”, dice al micrófono la jefa de Clínica de Emergencias, Ana Fustiñana, desde la puerta del Hospital Garrahan. La rodean una centena de médicos de planta y jefes de servicio que se congregaron esta mañana, vestidos con sus batas blancas, camperas y bufandas, para la lectura de una “carta abierta a la sociedad”.

El encargado de la lectura es el doctor Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Oncología. “La situación no ha mejorado, las renuncias continúan. Pese a cada esfuerzo realizado, a cada intento de diálogo, seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto”, lee el médico del hospital pediátrico que funciona en el barrio porteño de Parque Patricios y es de referencia nacional.

La lectura se da tras la tercera audiencia de recomposición salarial fallida entre las autoridades del centro médico y el Ministerio de Salud de la Nación, reunión que tendría que haber ocurrido ayer en la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Se da también tras el reciente decreto del gobierno nacional que aumentó por primera vez en lo que va del año la partida presupuestaria para el Garrahan en un 9,82%.

Nuevo reclamo de los profesionales del Hospital Garrahan, esta mañana Fabián Marelli

En la víspera, los funcionarios del área de Salud no se hicieron presentes, como sucedió en las dos ocasiones anteriores, mientras que las autoridades del hospital –que son designadas por el Poder Ejecutivo– solo concurrieron a la primera y luego ya no volvieron.

“Lamentablemente, una vez más, no se hicieron presentes ni las autoridades del hospital ni las del Ministerio de Salud -leyó Zubizarreta-. El conflicto con los residentes tampoco está resuelto. Nos preguntamos, entonces, cuáles son nuestros canales de diálogo, cuál es la forma en que debemos tratar este conflicto”.

Los médicos, continuó, no quieren “que se naturalice el conflicto”: “No queremos que la sociedad ni las autoridades se acostumbren a vernos de paro, ni tampoco que piensen que bajamos los brazos. No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia”.

También habló la jefa de Clínica de Emergencias, Ana Fustiñana Fabián Marelli

En respuesta a la audiencia fallida, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas ayer por LA NACION apuntaron contra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT): “Hablan de que nadie del hospital va a la mesa de negociación, pero desde la primera reunión incumplen con la conciliación: firmaron un acta y bajaron a llamar al paro. Hicieron seis paros estando en conciliación obligatoria”, respondieron.

Además, marcaron que, en esa primera reunión donde sí participaron las autoridades del Garrahan “firmaron esa acta diciendo que el ámbito de aumentos es la paritaria nacional y no tomar medidas de fuerza en conciliación, algo que nunca cumplieron”.

En la carta que se compartió esta mañana desde la puerta del hospital, los médicos del Garrahan expusieron su versión: que los aumentos son insuficientes. “Duele escuchar que se hable de un aumento presupuestario cuando, en realidad, al Hospital Garrahan se le asignó en 2025 el mismo presupuesto que en 2024. Y lo que se presenta como un ‘aumento’ ni siquiera alcanzaba a cubrir el funcionamiento hospitalario de ese entonces”, leyó Zubizarreta.

"Hoy, más que nunca, necesitamos que nos escuchen, que nos crean, que nos acompañen”, pidieron los médicos Fabián Marelli

En el mensaje también se destacaron “afirmaciones falsas” del gobierno nacional. “Duele oír que hay más personal administrativo que asistencial, cuando los consultorios, las salas, los quirófanos, los laboratorios y las guardias e, inclusive, los documentos oficiales cuentan otra realidad. Duele que esa afirmación implícitamente niegue el valor indispensable del personal administrativo y técnico que, con compromiso y profesionalismo, sostiene, junto al resto del equipo, la calidad en la atención”.

Una deuda millonaria

En medio del conflicto por salarios, el Consejo de Administración del Garrahan hizo público la semana pasada que un total de 23 obras sociales provinciales tienen una deuda millonaria con el hospital. La deuda es de $10.510 millones, una cifra que surge de los registros por prestaciones brindadas hasta el mes pasado a afiliados de 23 de esos financiadores, que están pendientes de recupero. Esta deuda equivale al 63% del incremento de $16.651 millones que el Ministerio de Economía asignó esta semana para su funcionamiento dentro de la ampliación del Presupuesto Nacional para distintas áreas del Estado.

Mañana habrá en Diputados una sesión pedida por la oposición para declarar el estado de emergencia de la salud pediátrica, medida que hoy los médicos del Hospital Garrahan, en su carta pública, pidieron apoyar.

“A todos, hoy, más que nunca, necesitamos que nos escuchen, que nos crean, que nos acompañen”, siguió la carta, y concluyó: “No estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando por un país en el que la salud pediátrica y, en particular, la salud pediátrica de alta complejidad, siga siendo un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. La Argentina necesita del Garrahan, ahora el Garrahan necesita de la Argentina”.