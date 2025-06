Dura carta del Episcopado por el Garrahan: “Qué tipo de gobierno no es capaz de valorar la misión de los médicos”

En medio de un conflicto que tiene en vilo a los profesionales y trabajadores de distintas áreas del Hospital Garrahan, el Episcopado envió una carta al personal en el que defiende el reclamo salarial y apunta, sin nombres ni apellidos, contra las autoridades.

“¿Qué nos ha pasado que nos hemos vuelto insensibles?“, dice en un tramo de la carta firmada por el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo (presidente de la Conferencia Episcopal) y el Obispo Auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

“Les compartimos nuestra perplejidad ¿qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?“, dice el texto que se difundió hoy, pero fue enviado el jueves 5 de junio.

Un día antes una conmovedora marcha de velas y otra por reclamos de falta de prestaciones a discapacidad confluyeron en distintos puntos de Buenos Aires. El Episcopado sostiene en la carta abierta: ¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan de la vida en todas sus formas? ¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?“, concluyó.

El comunicado del Episcopado arranca con una adhesión a la protesta de los residentes, que fue la punta de lanza de un conflicto que tiene al centro pediátrico en una situación de crisis.

“En estos días hemos recibido mensajes de algunos de ustedes poniéndonos al tanto de la dramática situación que atraviesan los médicos del Garrahan. En esta respuesta, queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país”, explican las autoridades de la Conferencia Episcopal.

Un duro conflicto

Este jueves por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan decidieron levantar el paro que venían llevando adelante porque, argumentaron ante las autoridades, que habían sido intimados a retomar sus tareas para evitar sanciones y poder continuar el diálogo respecto de sus reclamos salariales.

En ese texto, representantes de la Asamblea de Residentes comunicaron al área de la que dependen internamente que “la residencia de pediatría y articuladas retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”.

Movilización de médicos del hospital Garrahan por avenida Entre Ríos, salieron desde el hospital a Plaza de Mayo Nicolás Suárez

En el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron la existencia de esa intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio, el domingo pasado, de reforzar el ingreso con un bono de $500.000 erogado con recursos del hospital, no del presupuesto de esa cartera, empleador directo de los residentes nacionales.

Finalizó la asamblea en el Hospital Garrahan y hablaron los residentes en la puerta del establecimiento Fabián Marelli - LA NACION

Desde la Dirección de Docencia e Investigación del Garrahan, área que coordina el programa de residencias del hospital, se les había advertido a los profesionales de la salud que si no levantaban el paro no solo no se abriría una mesa de diálogo, sino que “empiezan a mandar telegramas de despido”.

El conflicto con uno de los centros de salud infantiles de referencia del país derivó en que la Justicia, a manos del fiscal federal Guillermo Marijuan, imputara al ministro de Salud, Mario Lugones, y dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que la Coalición Cívica denunció al funcionario por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” por la gestión del Hospital Garrahan.

Fueron la exdiputada nacional Elisa Carrió y la legisladora Marcela Campagnoli quienes hicieron la presentación contra el funcionario nacional. Dijeron que Lugones había pedido, con anuencia de sus superiores, la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del hospital, “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.