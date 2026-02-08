Soleado, con algunas nubes y una máxima de 31°: así estará el clima este domingo en Buenos Aires, según el SMN

Soleado, con algunas nubes y una máxima de 31°: así estará el clima este domingo en Buenos Aires. Así, los porteños podrán hacer planes al aire libre sin temor a la caída de agua, ya que están completamente descartadas las precipitaciones. Según el SMN, el inicio de la próxima semana tendrá elevados valores térmicos.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Luego de un sábado que tuvo una oscilación térmica de entre 19° y 30° C, para esta jornada dominical se espera un leve ascenso térmico, donde la mínima se ubicará en 22° y la máxima en 31° C.

Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá soleado y despejado, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes, que se extenderán también durante la noche.

Las previsiones del SMN

Cómo comenzará la semana

El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 32°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.