Soleado, con algunas nubes y una máxima de 31°: así estará el clima este domingo en Buenos Aires, según el SMN

A partir del último informe del ente meteorológico, la temperatura mínima será de 22°; las precipitaciones están totalmente descartadas; cómo será el arranque de la semana
Soleado, con algunas nubes y una máxima de 31°: así estará el clima este domingo en Buenos Aires. Así, los porteños podrán hacer planes al aire libre sin temor a la caída de agua, ya que están completamente descartadas las precipitaciones. Según el SMN, el inicio de la próxima semana tendrá elevados valores térmicos.
Luego de un sábado que tuvo una oscilación térmica de entre 19° y 30° C, para esta jornada dominical se espera un leve ascenso térmico, donde la mínima se ubicará en 22° y la máxima en 31° C.
Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá soleado y despejado, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes, que se extenderán también durante la noche.
Cómo comenzará la semana
El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.
El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 32°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
