Echaron a cuatro argentinos de un bar de Madrid a los empujones y con violentos gritos: “¡Sois animales!"

Un momento de extrema violencia vivieron este martes por la noche cuatro argentinos que, hasta ese instante, disfrutaban de una noche en un bar de Madrid. Cuando la salida se desarrollaba con normalidad, y bajo el argumento de que el lugar estaba repleto y había que dejarle espacio a una pareja de mexicanos, los mozos comenzaron a recriminarles a los oriundos de Banfield y de Tucumán que se fueran de la reconocida cantina. “Sois argentinos, sois animales“, les gritaban mientras, a los empujones, los echaban del comercio.

En diálogo con el canal TN, una de las víctimas, Ana Laura Varela, relató lo sucedido aquella noche: “Hicimos la fila para estar en una buena ubicación porque el lugar es reducido. Adentro había un 85% de mexicanos”. El bar se llama Toni Piano Bar y se destaca por tener un piano de cola como centro de atención. Los visitantes se juntan alrededor de ese instrumento para cantar tipo karaoke.

Varela, vecina de la localidad bonaerense de Banfield, y su novia habían viajado desde Granada para conocer el tradicional boliche nocturno. Cuando aguardaban en la puerta para ingresar entablaron una buena relación con una pareja de tucumanos y se quedaron los cuatro juntos.

La agresión a un grupo de argentinos en un bar de Madrid

Alrededor de la 1 de la madrugada, según el relato de la mujer, se iniciaron los disturbios. Una pareja de mexicanos había comprado una botella de whisky y pidió ubicarse cerca del piano. Los mozos entonces resolvieron pedirle a los argentinos que se retiraran del bar. “Este muchacho nos está echando, pagamos una entrada y estamos consumiendo. Nos están echando del lugar”, se oye decir a Varela en uno de los videos del momento que se volvió viral.

“A mí no me puedes grabar”, le respondió el mozo y le corrió el celular de un manotazo. Luego, tomó del brazo a uno de los tucumanos y lo sacó a los empujones del lugar. “Están todos locos, ¿qué les pasa?“, decían Varela y su novia. Después de esto, siempre según la argentina, hubo empujones y gritos que se trasladaron tanto dentro como fuera del bar.

“Os comportáis fatal. Os habéis comportado como unos animales. Argentinos comportáis como animales siempre. Son unos maleducados, faltaron el respeto a todo el mundo”, fue una de las frases que le lanzó un patovica a Varela.

“El muchacho estaba muy mal, estaba como descompensado. La chica temblaba y decía que no podía creer lo que había pasado. Nos quedamos muy paralizados”, dijo respecto de la pareja tucumana que conocieron esa particular noche. “No sabíamos qué hacer, si llamar a la policía o no, porque nunca vivimos una situación así. No hicimos ninguna denuncia todavía, pero nos aconsejaron que la hagamos por lo menos para advertir al boliche”, agregó la mujer.

“Me sentí completamente discriminada. Nos llamó la atención, se ve que es un ambiente de gente mexicana. No me quiero imaginar que tuvo que ver nuestra condición sexual mirada desde los ojos de un mexicano machista. Ya no sé qué pensar”, dijo Varela.