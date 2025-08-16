Echaron a una directora de Tránsito de Entre Ríos por manejar alcoholizada

La directora de Tránsito de un pueblo de Entre Ríos fue desplazada de su cargo el domingo pasado luego de manejar alcoholizada e intentar evitar el control de alcoholemia cerca de un reconocido boliche de la zona. El intendente de la localidad anunció su separación del cargo.

Se trata de Araceli Soressi, directora de Tránsito, Control Urbano e Informática del Pueblo General Belgrano. El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de agosto, a pocos metros del boliche Costanera de la Gualeguaychú. Mientras manejaba, Soressi fue frenada por el control policial dedicado a realizar los test de alcoholemia. Al acercarse, la funcionaria buscó evitar a toda costa realizar la prueba.

La mujer registró 0,9 gramos de alcohol en sangre, reportó el medio entrerriano 0343. Testigos aseguraron que Soressi quiso evitar la sanción por ser funcionaria municipal. No es la primera vez que forma parte de una polémica de esta índole: en el verano también había dado positivo a un test de alcoholemia.

Controles de alcoholemia Gentileza

El lunes siguiente al hecho, Soressi pagó la multa correspondiente y recuperó su vehículo. Sin embargo, generó una fuerte polémica en el pueblo, donde sus habitantes se cuestionaron si no debía ser echada del cargo debido a que es la responsable de concientizar sobre la seguridad al volante.

Tras ello el intendente del Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto, apartó del cargo a la directora. Fue anunciado en un escueto comunicado enviado a los medios locales. Allí, informaron que la funcionaria “en ese momento estaba de licencia” y que fue “ella misma quien informó lo ocurrido y afrontó la sanción correspondiente, abonando la multa y recuperando su vehículo”.

“No obstante, y debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones”, cerró.

A principios de junio, la localidad vivió otro episodio similar con el concejal de Gualeguaychú Maximiliano Lesik, quien chocó su auto mientras manejaba alcoholizado. En ese entonces, el intendente Mauricio Davico le pidió la renuncia, pero Lesik logró mantener su banca en el Concejo Deliberante.