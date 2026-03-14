Perdió el control de la camioneta y volcó en una ruta de Corrientes: un muerto

Una bebé de cinco meses falleció este viernes tras el despiste y vuelco de una camioneta en la provincia de Corrientes. El incidente ocurrió minutos antes del mediodía cuando una familia, oriunda de Entre Ríos, se trasladaba hacia Misiones. El conductor perdió la estabilidad en el kilómetro 361 de la ruta nacional 14 por motivos que los peritos intentan establecer.

Según publicó el medio local UNO Entre Ríos, los padres de la niña recibieron atención médica inmediata tras el impacto. La madre ingresó al Hospital Samuel W. Robinson de Mocoretá con traumatismos severos y los médicos ordenaron una cirugía de urgencia para tratar sus lesiones. El padre permaneció hospitalizado bajo supervisión para evaluar su evolución clínica.

El vuelco de la camioneta, una Toyota modelo SW4, sucedió a las 11.30 en las proximidades del peaje Piedritas. Los servicios de emergencia trasladaron a la menor a un centro de salud de Mocoretá y los médicos realizaron maniobras de estabilización, pero no pudieron salvarla y confirmaron el fallecimiento poco tiempo después. La familia era de la localidad de Chajarí, donde la noticia generó consternación entre los vecinos.

La Fiscalía de Mocoretá inició las actuaciones judiciales pertinentes: peritos técnicos y agentes policiales recolectaron evidencia en el lugar para establecer la dinámica del hecho. Las cámaras de vigilancia situadas en el peaje sugirieron que no participaron otros automóviles en el incidente. Los investigadores analizan posibles fallas mecánicas o errores de conducción.

Aunque la bebé fue trasladada a un hospital, los médicos no pudieron salvarla. Imagen: Desde Entre Ríos

Los Bomberos Voluntarios de Mocoretá trabajaron en el rescate de los ocupantes. Efectivos de la Policía de Corrientes y de Gendarmería Nacional Argentina organizaron la circulación vehicular en la zona y el personal de salud coordinó el traslado de los heridos hacia la institución hospitalaria local.

Los peritajes mecánicos sobre la unidad continuarán durante las próximas jornadas: las autoridades judiciales buscan determinar si una maniobra brusca originó la pérdida de control o se debió a una falla mecánica.