Educación: Cada jurisdicción definirá cuándo comienzan las clases en 2021

4 de noviembre de 2020

Se establecieron pautas comunes para el inicio del próximo ciclo lectivo en cada una de las jurisdicciones, bajo las tres formas de escolarización que impuso la pandemia del coronavirus: presencial, no presencial y combinada. Pero nada se comunicó oficialmente sobre la fecha de comienzo de las clases en 2021. Ese era uno de los ejes de la asamblea número cien del Consejo Federal de Educación (CFE), que se celebró esta mañana y a la que asistieron por videoconferencia los ministros de Educación de todo el país. Según informó el Ministerio de Educación de la Nación, las fechas de inicio las definirá cada jurisdicción, y las comunicará a la cartera nacional en el corto plazo.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya había ratificado el lunes pasado que el ciclo lectivo 2021 se iniciará el 1 de marzo, y de manera presencial siempre que la situación epidemiológica lo permita. Mientras que la Ciudad volvió a manifestar en la reunión del CFE su firme postura de adelantar la fecha de inicio al próximo 17 de febrero, como lo había anticipado Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, durante el fin de semana pasado.

"Nos une el desafío de poder dar una respuesta mancomunada y transmitir certezas de cara a la sociedad para transitar un camino común que respete las diversas realidades de cada una de las jurisdicciones -dijo Trotta durante la videoconferencia-. Los criterios organizativos de este ciclo lectivo 2021, y las complejidades del regreso seguro a las aulas, deben ser abordados con responsabilidad para fortalecer los consensos. Dialogar en el marco del CFE nos permite profundizar el desafío de garantizar una educación transformadora, más aún en este contexto excepcional".

En la asamblea también se aprobó el protocolo para la reanudación de las clases presenciales para la educación inicial, una decisión que el Gobierno porteño ya había puesto en marcha en los colegios públicos y privados de la Ciudad."Se sugiere priorizar el regreso de la sala de 5 años, combinándola con propuestas virtuales. Por su parte, para las salas de 3 y 4 años se considerarán las posibilidades de regreso a la presencialidad en función de las condiciones que garanticen la reducción de riesgo de niñas, niños y adultos involucrados, y en resguardo de las condiciones laborales de docentes y personal auxiliar", se informó.

Regreso escalonado

También se fijaron consensos para el regreso paulatino y escalonado de los estudiantes en todo el país, en un esquema que alienta el regreso de los alumnos que este año terminan un ciclo. Se le dio prioridad en la reunión del CFE a la educación especial, y se aprobaron los lineamientos federales para la vuelta a las aulas de los estudiantes con discapacidad. "La organización de los grupos en el interior del aula debe contemplar, indistintamente, a los estudiantes con y sin discapacidad que la integran. En tanto, en las escuelas de educación especial, se recomienda dar prioridad a aquellos alumnos que no han mantenido vinculación con las propuestas de enseñanza, así como también a quienes asisten a los primeros y últimos años en los distintos niveles educativos".

Las fechas de las vacaciones de invierno tampoco fueron informadas. En principio, el receso de mitad de año se extendería desde el lunes 12 de julio hasta el viernes 23. "Aunque cada jurisdicción acomoda las fechas según sus necesidades, como por ejemplo en las provincias patagónicas, que suelen tener un receso invernal más prolongado", había señalado Trotta ayer, al ser consultado por el anuncio de su par porteña de adelantar la fecha del ciclo lectivo 2021.

Para Trotta, esa decisión también sería inapropiada por no considerar la articulación con la Provincia de Buenos Aires. Y argumentó: "Son jurisdicciones que están muy integradas, y no constituyen el único caso. Lo mismo sucede con Corrientes y Chaco, por ejemplo. Si no hay un esquema de coordinación, las más perjudicadas son las familias. Por eso creo que más que pensar en los titulares de los medios es importante debatir y generar consenso".

Otro de los puntos tratados durante la reunión del CFE fue la ratificación del Sistema Integral de Información Digital Educativa, que tiene como uno de los objetivos centrales en el contexto de pandemia el desarrollo de una base de datos para identificar a los alumnos que tuvieron poco o nulo vínculo con la escuela desde que se suspendieron las clases. "Se trata de un sistema nominal de alumnos, docentes y edificios escolares, una herramienta de información clave para el acompañamiento de las trayectorias educativas y garantizar el derecho a la educación en todo el país", señaló el comunicado.

"En este contexto, se comenzará por la construcción de una base federal de alumnos y alumnas a partir de los avances que ya vienen desarrollando las jurisdicciones y el Ministerio de Educación de la Nación, para identificar a los estudiantes desvinculados y orientar políticas específicas para garantizar su derecho a la educación.

