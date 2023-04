Educación: cuáles son las problemáticas que más preocupan a los estudiantes secundarios, según un relevamiento de una ONG

escuchar

Hoy por la tarde, en la Cámara de Diputados de la Nación, se presentaron los resultados del programa “Educar sin grietas: los jóvenes dan testimonio sobre la nueva manera de educar”, de Scholas Occurrentes, la fundación creada en 2013 por el papa Francisco, que busca promover una cultura del encuentro mediante una red educativa presente en más de 190 países.

El informe reveló los resultados del Programa Scholas Ciudadanía en tres localidades de tres provincias: Miraflores, en Chaco; Córdoba capital y Mar del Plata, a partir de una investigación orientada a conocer las problemáticas que preocupan a los jóvenes y las iniciativas que ellos proponen para resolverlas.

Las actividades se realizaron junto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad Nacional de Córdoba. En total 34.408 estudiantes fueron impactados en forma indirecta con el programa que se apoya en una formación que se logra a través de la empatía, la escucha y la generación de acuerdos. Hay que tener en cuenta que Scholas fomenta el vínculo entre jóvenes que no se conocen, que provienen de diferentes ámbitos sociales y promueve el respeto, la comunicación y la participación activa como ciudadanos.

Así en las tres experiencias se formaron 50 practicantes –estudiantes de carreras como Psicología o Trabajo Social, entre otras– y participaron 87 escuelas con entre cinco y 10 delegados. En total, reunieron más de 500 de ellos –que luego llevaron la experiencia a sus propios colegios–, y unos 100 docentes que se involucraron.

En cuanto a las problemáticas tratadas, las principales giraron en torno a la violencia, la discriminación y los problemas de salud mental que afectan a los jóvenes. Estos temas fueron profundizados a partir de un trabajo de investigación grupal que incluyó salidas a la calle y conversaciones con personas referentes de las distintas temáticas. En base a la información obtenida, los jóvenes pudieron revisar sus creencias sobre las problemáticas que afectan a sus comunidades gracias a las entrevistas con expertos en cada tema y encuestas realizadas en el barrio. Al cerrar el programa, pudieron definir las problemáticas y proponer soluciones para intentar erradicarlas.

María Pía Signorini, encargada del comité de Evaluación de Scholas Occurrentes Argentina, durante la exposición del informe Gentileza

Problemas y soluciones

Así, tanto en Mar del Plata, en Chaco y en Córdoba, las experiencias dieron como resultado el abordaje profundo de cada tema, a la vez que se generaron diversos proyectos que ya están en marcha. El informe advirtió que en la ciudad balnearia, los principales aspectos que preocupan a los jóvenes son la violencia y la falta de respeto, así como la soledad y la falta de inteligencia emocional. Del programa de Scholas en Mar del Plata surgió el proyecto “Nosotros por nosotros”, que propone la creación de espacios de comunicación pública y escucha, así también como acciones de concientización, mediante campañas en la vía pública y grupos de encuentro.

Martina Giampaoli, que asiste a la Escuela Atlántico del Sud en esa ciudad y es parte de la campaña, afirmó: “Scholas me acompañó en mi desarrollo como persona. Además ser parte de una propuesta para solucionar cuestiones de violencia y salud mental, el resultados son espacios con ayuda de profesionales de la salud para todos los jóvenes marplatenses que lo necesiten”. Otro de los integrantes del programa en esa ciudad, Máximo González, exalumno del colegio Galileo Galilei, indicó: “Fue algo que me cambió, no sabía dónde estaba parado y conocí allí gente con mis mismos problemas, y creo que el mayor logro es tener un espacio de escucha para quienes lo necesitan, sean de donde sean”.

En tanto, en Chaco, la salud mental y la discriminación social y de género fueron los problemas abordados que aquejan a los más jóvenes.

María Rolón, estudiante secundaria de la comunidad de Miraflores en el Impenetrable chaqueño, admitió que en un principio nadie sabía mucho sobre qué era Scholas. “Durante el programa, se tocaron temas como la salud mental y la discriminación que son tabú allá y que nos daña a los adolescentes y nos hace volvernos distantes. Scholas me ayudó a pensar, a tener empatía, a ponerme en el lugar del otro, poner mi granito de arena y poder hacer algo por los demás”, contó. Y señaló que en esa zona no hay profesionales de la salud. En este caso, a partir del programa se comprometieron a realizar talleres sobre salud mental que sirvan de apoyo a quienes tiene necesidad de contención emocional.

Por último, en Córdoba, el foco estuvo en la violencia de género en las parejas, en la falta de contención, en el apoyo en las instituciones escolares y en las familias, y en la falta de espacios para la expresión, escucha y diversidad.

Para abordar estas problemáticas, propusieron la creación de un centro de estudiantes en una escuela que no lo tenía y se solicitó habilitar el espacio de un mural en otro establecimiento educativo para expresarse a través del arte. Además, se instó al armado de espacios de escucha activa en los colegios.

Franco Díaz, alumno del IPET N°83 de Córdoba, contó que lo que le sorprendió de Scholas es la capacidad de reunir jóvenes de todas partes, tanto de colegios privados como públicos. “Pudimos poner problemas en común y me ayudó a tener más diálogo con todos. Reconocer que cada uno tiene su opinión por sus vivencias y todos tenemos que escucharnos y tener empatía”, finalizó.

Jóvenes comprometidos

“Los chicos evidencian un cambio luego de participar del programa, ellos nos dicen que les ayudó a abrir la cabeza y pueden dar ahora una opinión escuchando al otro o darse cuenta de que lo grande no llega solo, sino con una suma de cosas chiquitas que todos podemos hacer”, señaló María Pía Signorini, encargada del comité de Evaluación de Scholas Occurrentes Argentina.

La participación en el programa Scholas Ciudadanía permitió a los jóvenes desarrollar y profundizar competencias para su vida comunitaria, con especial énfasis en las habilidades blandas y en su empoderamiento como representantes de su comunidad educativa. Por ejemplo, el informe destaca que anteriormente a la experiencia un 29% de los alumnos elegía priorizar los aspectos positivos en vez de los negativos en los demás, y luego de haber participado el porcentaje creció al 51,5%. El diálogo también fue revalorizado, antes del programa un 45% apostaba a la comunicación con los otros sobre los aspectos de la vida en comunidad y ese número se elevó al 60% luego de participar en Scholas. Lo mismo ocurrió con la valorización del trabajo de sus compañeros que creció de un 31% a un 50%, o el voluntariado que pasó del 16,5% al 54%. Otros aspectos que se fortalecieron a partir de esta experiencia son la capacidad de relacionarse con desconocidos y la de formar un juicio ético sobre lo que sucede en el mundo.

Para el final, el neurocientífico, Facundo Manes, afirmó que Scholas interpretó el significado de la educación de este tiempo. “La educación es aprender datos y es mucho más que eso, se trata de encontrar una brújula confiable en un mundo volátil, tratar de lograr la autoestima para perseguir nuestros sueños y eso es lo que hace Scholas”, señaló. Respecto al programa concluyó: “solo debemos hacerlo crecer”.

