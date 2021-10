Escuelas: el Gobierno anunció que vacunará con Sinopharm a los chicos de 3 a 11 años

La ministra de Salud, Carla Vizzotti y el ministro de Educación, Jaime Perzyck, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que anunciaron que se comenzará a vacunar a menores desde los 3 hasta los 11 años.

Desde la Sala de Conferencias, los funcionarios expusieron ante los periodistas acreditados las nuevas medidas. Lo primero que dijo Vizzotti es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso de vacunas de Sinopharm para aplicar en chicos de 3 a 11 años.

“La Anmat nos confirma que estamos en condiciones de usar la Sinopharm en chicos de entre 3 y 11 años. Tenemos casi 10 millones de dosis de Sinopharm y estaremos recibiendo entre el 4 y 11 de octubre más dosis. Tendremos 2 millones para fines de octubre, es para esto que guardamos las vacunas”, dijo Vizzotti en el arranque de la conferencia.

La ministra agregó: “La Argentina termina 2021 con toda su población de más de 3 años cubierta y protegida. Contamos con el stock para completar esa vacunación y completar esos esquemas”.

“Recuperar la presencialidad plena. Recuperar aprendizajes para lo que hace falta recuperar más tiempo, tiempo con otros y recuperar normalidad creciente en el sistema educativo. Este hallazgo también aporta recuperar a los chicos que se nos fueron del sistema educativo. Apostamos que invitándolos a vacunarse van a volver a la escuela”, sumó Perzyck.

¿Es segura para los chicos?

Ante la consulta de si es segura la vacuna, Vizzotti, dijo: “Los estudios de seguridad e inmunogenicidad indican que es segura. Es una vacuna de virus inactivado que ya se está usando en China con la vacunación de niños. Es muy similar al a que se está usando en Chile, es la misma plataforma. Es de las vacunas más seguras y es muy importan los beneficios que genera no solo de forma individual, sino de forma colectiva en disminuir la transmisión”.

“La dosis de la vacuna y el esquema de vacunación es el mismo que se está utilizando en el resto de las edades. Es decir, a los 21 días. La vacuna de Sinopharm es entre 3 y 11 años, es la única autorizada para su uso de emergencia y entre 12 y 17 años se incluye la de Sinopharm, pero vamos a estar vacunando con la de Pfizer y a partir del año que viene vamos a usar Moderna”, sumó la ministra.

Sobre la posibilidad de hacer las vacunaciones en los propios colegios, respondió: “Es un país federal. Los planes provinciales se van a definir en cada una de las jurisdicciones. Las estrategias son múltiples porque además es una vacuna que se conserva, no tiene la necesidad de ultrafreezer. Las estrategias pueden ser vacunación escolar, en vacunatorios Covid, o los de calendarios que son paralelos para sostener la vacunación”.

Los funcionarios indicaron que los menores de 3 y 11 años en el país son entre 5.5 y 6 millones de personas. “12 millones de dosis que para fin de mes las vamos a tener en stock”, dijo Vizzotti y explicó que en el caso de los adolescentes se calcula unos 5 millones de chicos entre los 12 y 17 años. “De esos adolescentes tienen su primera dosis casi 700 mil y la segunda dosis 260 mil”, indicó.

La mirada de una de las expertas que asesora al gobierno

LA NACION había adelantado el martes que el gobierno esperaba esta aprobación de la Anmat. En ese momento, consultada por este medio, Ángela Gentile, jefa del departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, analizó: “En Chile ya comenzaron a vacunar con una vacuna con la misma plataforma de Sinopharm. Como en todos los casos, lo que hay que ver es cual es la evidencia científica que se tiene”.

“Pienso que la vacunación pediátrica está bien y que se debe llevar en una forma escalonada. Primero se trabajó con el riesgo mayor que, claramente, eran los adultos mayores y después se fue abarcando otros grupos hasta llegar a los adolescentes con comorbilidades y luego con los que no son priorizados por sus enfermedades previas. Después es el turno de los más chicos. ¿Por qué? Porque este es un virus que se transmite muy eficazmente de persona a persona, especialmente, en grupos no vacunados o parcialmente vacunados. Si bien los chicos tienen menos receptores y no se transmite tan fácilmente entre la población pediátrica, también es verdad que mientras más se avanza con la vacunación con dos dosis de los adultos, va quedando ese gran canal de transmisión que son los chicos porque no encuentra barreras”, explicó Gentile.

La profesional que está al frente del hospital pediátrico porteño más grande sumó: “Hay que tener en cuenta que el riesgo de contagios y enfermedad grave en los chicos no es de cero. Hemos internado chiquitos sanos inmunocompetentes con cuadros de neumonía que tampoco es gratuito. Por otra parte también hubo casos de sindrome inflamatorio multisistémico”.

“El otro tema es que aún no sabemos cuál es el impacto a futuro en el caso de los chicos que tuvieron coronavirus. Por ejemplo, si puede llegar a tener trastornos del desarrollo, o alguna otra secuela que se debe hacer seguimiento. En nuestro hospital, en el sector ambulatorio, tenemos un área de seguimiento pediátrico para todos los chicos que tuvieron Covid-19. Por ahora no se detectó nada relevante, ni sigue el patrón de los adultos”, dijo Gentile.

Luego resumió: “Vacunamos a los chicos primero porque si no lo hacemos podrían favorecer la transmisión del virus en un contexto de mayor cantidad de adultos vacunados con dos dosis, la enfermedad por este virus, si bien se presenta en forma más leve que en los adultos tampoco es gratuita. Por otra parte, pueden haber adultos no vacunados y los niños conviven con ellos”.

Sobre la seguridad que tiene Sinopharm para ser aplicadas en chicos, dijo: “Tanto Sinopharm como Sinovac son vacunas de virus inactivado, muy parecidas a las vacunas de la influenza. En general, son vacunas muy seguras con muy pocos efectos adversos. El tema es que estén aprobadas por Anmat. Si lo están, adelante porque es una buena estrategia. Lo más importante es tener un altísimo porcentaje de población vacunada con dos dosis”.

Cómo funciona la vacuna

El estudio en The Lancet publicado hace dos semanas

Hace dos semanas, en un artículo publicado en la revista investigación británica The Lancet, se concluyó que la vacuna de origen chino generó una “fuerte respuesta inmunitaria tras dos dosis”en chicos desde los 3 y hasta los 17 años.

La vacuna Covid-19 inactivada BBIBP-CorV, conocida comercialmente como Sinopharm, “es segura y bien tolerada en todos los niveles probados en participantes de tres a 17 años”, aunque se aclara en el estudio, que deberá analizar la eficacia en la etapa siguiente.

Según el trabajo, Sinopharm “provoca fuertes respuestas humorales (generación de anticuerpos) contra la infección por SARS-CoV-2 después de dos dosis”, basados en investigaciones de la fase uno y dos en niños y jóvenes menores de 17 años.

Los científicos encabezados por ShengLi Xia realizaron un ensayo aleatorio, doble ciego y controlado con voluntarios sanos divididos en grupos por edades, de entre 3 y 5 años, 6 y 12 años, y 13 y 17 años. Todos ellos recibieron distintas dosificaciones del fármaco con 28 días de diferencia. The Lancet aclara que en la primera participaron 445 niños, mientras que en la segunda etapa los científicos seleccionaron a 810.

La reacción adversa más común reportada fue un dolor en el lugar de la inyección, seguida por fiebre, caracterizada “en su mayoría de leva a moderada”. Asimismo, se indicó que fueron “transitorias o se resolvieron en pocos días”.

Asimismo, las reacciones adversas tuvieron lugar después de la aplicación de la primera dosis predominantemente. Además, la frecuencia fue similar a las registrada para los voluntarios de 18 a 59 años, y para aquellos de más de 60 años.

La tercera etapa del estudio para este grupo etario se realizará en los Emiratos Árabes Unidos, donde las inyecciones se administrarán con 21 días de diferencia, adelantaron los científicos, para obtener datos adicionales de seguridad y eficacia.