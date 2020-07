Ejemplo: un hombre encontró US$3000 en la basura y se los devolvió a su dueño

La planta municipal de reciclado de Rufino días antes de su inauguración Crédito: Rufino Web

La vida fue muy dura con Dardo Martín Miranda. Oriundo de Cañada Seca, localidad bonaerense cercana al límite con Córdoba y Santa Fe, perdió primero a su papá y luego a su mamá. Sin embargo, "Bocha" -como lo apodan- creció con valores dignos de imitar. Valores que reflejó en una acción reciente: encontró 3000 dólares en la basura y se los devolvió al dueño.

Como todos los días, Miranda se disponía a comenzar una jornada en la planta municipal de reciclado de Rufino donde trabaja hace un año y medio. Poco después de las 7, luego de haber compartido unos mates con los compañeros, se dispuso a trabajar sin imaginar lo que sucedería horas más tarde.

Entre las 9:15 y las 9:30, "Bocha" y sus compañeros encontraron una caja de cartón medio rota. En su interior, atado con una bandita elástica, estaba el fajo de dinero. "Fue un momento de mucha alegría y desesperación a la vez: jamás había visto semejante cantidad de plata", explicó emocionado a LA NACION.

Dardo "Bocha" Miranda junto a una perra y un cachorrito Crédito: El Departamental.com

Sin perder un segundo, Miranda le notificó a su jefa sobre lo que habían encontrado. A las pocas horas, un vecino de esa localidad llegó al lugar y preguntó si habían visto el dinero. Sin dudarlo, "Bocha" lo devolvió.

"Ahora estoy mejor. Pude dormir luego de que mi mujer, Graciela, me tranquilizara. El hombre me dio un abrazo y me pidió mi dirección para hacerme un regalo", compartió Miranda.

Al parecer, una empleada doméstica había tirado la caja sin saber que contenía dinero. Dinero que gracias a la acción ejemplar de "Bocha" regresó a su dueño.