El abogado de Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby detenido por la brutal golpiza al médico penitenciario Mauro Sampietro en una pizzería de Córdoba, aseguró que su cliente está dispuesto a asumir responsabilidad por lo ocurrido, manifestó arrepentimiento y anticipó que buscará evitar que cumpla una eventual pena en una cárcel.

Según argumentó, el vínculo laboral de la víctima con el Servicio Penitenciario de Córdoba podría exponer al acusado a situaciones de riesgo.

La situación de Martín Roberto Díaz se agravó como consecuencia de la brutal agresión a Mauro San Pietro

“La víctima es un funcionario del servicio penitenciario de Córdoba. Mi cliente en ese sentido podría ser sometido a situaciones arbitrarias. Debe estar preservado de todo tipo de represalias”, expresó Juan Pablo Bastos en diálogo con LN+.

Además, contó que pidió una audiencia para conocer los informes médicos y que su cliente está dispuesto reparar los daños causados.

“Mi defendido va a asumir su responsabilidad, explicar algunas razones objetivas por las cuales se desencadenó esa situación de violencia e interesarse también por la reparación del daño en la medida de lo posible”, sostuvo Bastos.

Consultado sobre la posible sanción que podría afrontar su defendido, Bastos consideró que aún es prematuro efectuar proyecciones. Sin embargo, adelantó cuál será uno de los ejes centrales de la defensa.

“Si bien los hechos reflejan una situación de violencia importante hay factores que pueden mitigar la responsabilidad penal. Todavía es prematuro especular sobre una sanción puntual. La idea era tratar de demostrar que se podría llevar adelante un tratamiento de ejecución de manera ambulatoria tratando de evitar el efecto nocivo que trae aparejado la cárcel”, señaló.

Bastos además aseguró que Díaz se encuentra afectado por las consecuencias del episodio. “Él me manifestó su arrepentimiento y angustia. Es el principal crítico de su conducta”, afirmó.

Respecto de otro antecedente que comenzará a ser analizado por la Justicia, el defensor hizo referencia a una causa de 2024 vinculada con una pelea originada tras una discusión de tránsito. “Contó que hubo una discusión, un intercambio de puños. Esa causa está en estado de sumario. Nunca fue notificado que había una denuncia en su contra”, señaló.

Las declaraciones del defensor se conocieron un día después de que la Justicia de Córdoba agravara la imputación contra Díaz quien ahora está acusado de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio por el ataque.

El caso

El caso que derivó en la actual detención ocurrió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 21, en una pizzería del barrio Docta. De acuerdo con la acusación, Díaz llegó al local acompañado por una mujer y comenzó a increpar a Sampietro porque consideró que había mirado a su esposa.

La brutal agresión de un profesor de rugby a un médico en Córdoba

La situación escaló rápidamente. Según el relato de la víctima, luego de pagar la cuenta el entrenador de rugby volvió a confrontarlo y comenzó a golpearlo. La agresión continuó incluso cuando el médico quedó arrinconado en un sector de depósito y cayó al piso. Gran parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

“Me torturaba, porque mientras estaba en el piso me decía: ‘¿Está bien así o querés que siga?’. Yo le decía: ‘Pará, flaco, me vas a matar’, pero seguía pegándome y diciéndome que le pidiera disculpas”, relató Sampietro en declaraciones a Radio Rivadavia.