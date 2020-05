Convocan a rezar el rosario contra el coronavirus

Cincuenta mil rosarios. Todos a la par, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Es la convocatoria que el actor y productor de cine, Eduardo Verástegui, lanzó para hoy, 13 de mayo, a las 15 hora de Argentina (las 13 de México): "Imagínate todo un estadio lleno, y cada persona con su rosario en la mano, pidiendo a Dios por el fin de esta pandemia, y a la Virgen María su cobijo e intercesión", dice Verástegui.

El renacer de la espiritualidad es, para muchos, una de las consecuencias del coronavirus, que se viene observando país tras país a medida que se acentúan las curvas ascendentes de la pandemia: una especie de oleada de "solos no podemos" y la convicción de que la humanidad debe volver otra vez sus ojos al cielo.

La cúspide de este sentido de plegaria tuvo lugar el 27 de marzo pasado, en la bendición Urbi et Orbi que realizó el papa Francisco, cuando aseguró que "la oración es nuestra arma vencedora", y señaló: "Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos".

Ahora, tomando como pie el 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima (quien convocó en 1917 al rezo del rosario), el activista por los derechos humanos Eduardo Verástegui convoca a un rezo multitudinario. Desde el 22 de marzo, a través de sus redes sociales, viene coordinando diariamente lo que llama "Rosario por el mundo", una comunidad de oración que concentra a miles de participantes procedentes de los cinco continentes, incluyendo no solo a católicos sino a otras profesiones cristianas, a judíos y a todos los que deseen sumar su buena voluntad y sus pedidos a Dios.

"Necesitamos del rosario. Estar confinados en casa por la pandemia no significa quedarse paralizados. No significa dejar el amor encerrado en casa. Podemos hacer mucho rezando y ayudando, participando desde la solidaridad concreta. En medio de la pandemia, no estamos paralizados: estamos actuando", dice el mexicano.

"El rosario es un arma muy poderosa. Rezarlo con el corazón, con fervor, con devoción por amor a Dios y a la Virgen, te cambia la vida. Ahora, imaginemos a miles de personas rezando a la vez y uniéndonos a todas las oraciones que este Día de la Virgen de Fátima traerá: el bien para todos será enorme", finalizó.

