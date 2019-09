La biopic de John Lennon y Yoko Ono comenzará a rodarse el año que viene Crédito: George Konig/Shutterstock

Las biografías de rock han sido un pilar de Hollywood desde The Buddy Holly Story de 1978, pero hay un resurgimiento del género gracias al éxito de Rapsodia Bohemia. "Es una carrera armamentista biográfica", dice el productor Nathan Ross, que está trabajando en una película de John Lennon y Yoko Ono. Aquí hay un vistazo a lo que se viene.

John & Yoko

Esta historia de amor -que aborda la relación de John Lennon y Yoko Ono de 1966 a 1980- está dirigida por Jean-Marc Vallée ( Dallas Buyers Club) y está escrita por Anthony McCarten (Rapsodia Bohemia). El productor Nathan Ross la describe como un "retrato íntimo. Queríamos aportar la cantidad justa de intimidad a esta narración". El rodaje está previsto para 2020.

Double Fantasy

Los productores le insistieron a Ono por meses antes de que ella finalmente diera su bendición. "Es la primera vez que Yoko permite que se cuente su historia", dice Ross. Su apoyo los está ayudando a conseguir los derechos musicales. "Hay películas que tienen música autorizada y películas que no, y uno prefiere estar en el primer grupo", dice Ross. "Nos sentíamos en la obligación de hacer lo correcto para los artistas y sus familias".

Aretha Franklin

Antes de su muerte, la Reina del Soul le dio el visto bueno a su biografía Respect y eligió a Jennifer Hudson para protagonizarla. "No tienen idea de lo agradecida que estoy", dijo Hudson. Dirigida por Liesl Tommy, debutará en agosto de 2020.

En foco

Se espera que Respect se centre en la explosión de la carrera de Franklin, entre los sesenta y los setenta. "Nos preguntamos : '¿Cómo reflejan su historia esos tiempos?'", dice Jonathan Glickman, presidente de MGM.

Lynyrd Skynyrd

Este esperado racconto del trágico accidente aéreo de la banda pionera de rock sureño de 1977 se retrasó durante años, ya que el director Jared Cohn tuvo que litigar contra los representantes de varios miembros del grupo que se opusieron a la película. Cuando Cohn finalmente ganó el caso tras una apelación en octubre pasado, dice que salió "llorando lágrimas de victoria".

Dice Artimus

Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash está basada en las memorias del baterista Artimus Pyle. Cohn dice que pasó años estudiando testimonios para conseguir un relato históricamente fidedigno. "Leí cada libro, cada entrevista", dice. "Fue como un proyecto de tesis". La película costó 1,5 millones de dólares.

Para el papel de Elvis Presley ya se presentaron Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller al casting Crédito: Kent/Mediapunch/Shutterstock

Elvis Presley

El director Baz Luhrmann está abordando la historia de Presley, según se informa, dividiéndola en dos secciones: una que cubre el ascenso salvaje de Presley a la fama y la otra ubicada en sus treinta, donde colapsan sus adicciones.

Casting

Si bien no se dijo quién asumirá el papel principal, varios grandes nombres -incluidos Harry Styles, Ansel Elgort y Miles Teller- ya han audicionado como Elvis. Tom Hanks confirmó que interpretará al manager de Presley, el coronel Tom Parker.

Boy George

Sacha Gervasi, director del documental de metal Anvil, contará la historia del líder de Culture Club. "Va a ser muy irreverente", dice Jonathan Glickman de MGM sobre el enfoque.

Shock Cultural

Boy George, que calificó la película de "emocionante", dijo que le encantaría ver a Sophie Turner interpretarlo: "La gente dice 'ella no puede, es una mujer'. Pero a mis 17 años, me hubiera encantado ser ella". Turner respondió: "Estoy totalmente dispuesta".

