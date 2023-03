El cáncer de colon aparece cada vez a más temprana edad: ¿deben adelantarse los estudios preventivos? Hoy se indican a los 50

escuchar

Tan letal como evitable y con un alto porcentaje de sanación si se detecta a tiempo, el cáncer de colon abre el debate de la comunidad científica cuando empieza a detectarse una mayor incidencia de la enfermedad en personas jóvenes. En la Argentina es el segundo tipo de tumor más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer, con 16.000 casos detectados por año y alrededor de 7500 decesos.

Las pruebas de detección temprana resultan clave para disminuir los riesgos del avance de la enfermedad, también llamada cáncer colorrectal (CCR), que tiene mayor prevalencia a medida que avanza la edad de las personas y de acuerdo con los antecedentes familiares de cada paciente. Días atrás, la Sociedad Americana del Cáncer estimó que este año al menos 153.000 personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con esta patología y que alrededor del 13% serían menores de 50 años, lo que implicaba un aumento del 9% en ese segmento de edad desde 2020.

A pocos días de celebrarse el Día Mundial de Cáncer de Colon, el próximo 31 de marzo, la comunidad científica norteamericana comienza a recomendar que la edad objetivo para realizar los estudios de prevención baje de 50 a 45 años, considerada más adecuada para detectar la proliferación de los pólipos que generan un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso mediante una colonoscopía o un examen de sangrado en materia fecal.

Cuando la convención mundial viene sosteniendo que la edad apropiada son los 50 años, en la Argentina la postura es clara, según la mayoría de los expertos consultados por LA NACION. De acuerdo con la opinión de los especialistas, el mayor riesgo se presenta en las personas con antecedentes, de cualquier edad y, más aún, cuando aparecen síntomas como sangrado en materia fecal, anemia, pérdida de peso, dolor abdominal que no cede y cambios de hábitos evacuatorios. En el primer escenario, los estudios ayudarán a prevenir una posible enfermedad; en el segundo, la patología ya podría estar avanzada.

Aunque la mayoría de los casos de cáncer de colon se desencadenan después de los 60 años, se ve un aumento en menores de 50 Shutterstock

“En el mundo se dice que los pacientes de riesgo bajo empiecen con los estudios a los 50. Hace algunos años se empezaron a analizar datos en Estados Unidos [la base de datos SEER del Programa estadounidense de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales del Instituto Nacional del Cáncer] y hallaron un aumento en la cantidad de casos en menores de 50 años, por eso la recomendación condicional, un llamado para que las sociedades médicas de cada país, cada lugar de trabajo, cada sociedad, cada área geográfica, hagan un análisis y vean si es necesario o no bajar la edad”, explicó el gastroenterólogo del Hospital Alemán Lisandro Pereyra, consultor del Programa Nacional de Prevención del Cáncer Colorrectal.

“En la Argentina no podemos tomar la recomendación condicional. Todavía no hay datos concluyentes como para adelantar el estudio, pero se debe trabajar más para hacer una buena base de datos. Los chequeos se empiezan a los 50 años porque aparecen pólipos en el intestino, unas lesiones benignas que están ahí y no dan síntomas, pero si se quedan mucho tiempo, cinco o diez años, pueden crecer y dar origen al cáncer. La mayoría de los casos se da en pacientes de 60 años para arriba”, agregó Pereyra.

Según la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de 2019, en la que se basa la estadística médica, solo el 29% de las personas mayores de 50 años, mujeres y hombres, se realizaron los estudios de prevención de CCR.

“A nivel mundial se ve que está subiendo la incidencia de aparición por debajo de los 50 años en forma precoz antes de la edad recomendada para iniciar los estudios, y por eso en Estados Unidos bajaron la edad para salir a detectar los casos a tiempo. Pero en la Argentina ¿la discusión es bajar la edad o subir la cantidad de estudios en mayores de 50? La segunda opción es la mejor porque la incidencia del cáncer de colon se va incrementando con la edad”, opinó el médico oncólogo Federico Esteso, subjefe del Área de Tumores Digestivos del Instituto Alexander Fleming.

“La colonoscopía es el mejor estudio preventivo porque puede detectar lesiones premalignas, como pólipos, que se pueden quitar a tiempo. Pero el problema es la disponibilidad de aparatos o expertos para hacerlo en toda la población, lo que es un problema. El Instituto Nacional del Cáncer de la Argentina hace la recomendación del test de sangre oculta en materia fecal para poder alcanzar a toda la población objetivo y luego derivar en colonoscopía si hay test positivo”, sostuvo Esteso. “Ante un recurso limitado en la Argentina, debe aplicares en mayores de 50. La discusión de bajar la edad no es para nuestro país”, añadió.

Causas y síntomas

La enfermedad comienza con la proliferación de pólipos que producen cambios genéticos en la célula del intestino y favorecen la generación de adenomas que, a lo largo del tiempo, pueden generar cáncer de colon. Detectado en etapas precoces, con pacientes asíntomaticos, los médicos pronostican que se puede prevenir el cáncer en el 90% de los casos.

La proliferación de pólipos en las paredes internas del intestino grueso podría generar, a lo largo de cinco o diez años, tumores Shutterstock

“Hay causas genéticas que desencadenan los factores de riesgo y hábitos que pueden ser modificados. El tabaquismo, la ingesta de carnes rojas y la escasa ingesta de frutas y verduras, la falta de actividad física y sobrepeso, pueden ser desencadenantes”, enumeró el especialista Ignacio Zubiarre, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico.

“No hay una evidencia fuerte a favor de comenzar los estudios preventivos a partir de los 45 años”, coincidió el médico. “Todavía estamos lejos del ideal de los controles de prevención, pero hay cada vez más conocimiento y más adherencia a comenzar el screening en la población de riesgo”, apuntó Zubiarre.

Los alimentos ultraprocesados, la comida chatarra, los antibióticos a temprana edad, la obesidad y la falta de actividad física son para Oscar Laudanno, presidente de la Sociedad Argentina de Gastronterología (SAGE), factores que inciden en el aumento de casos de CCR, sobre todo en pacientes jóvenes.

“En la Argentina, el año pasado hubo un consenso organizado por el Instituto del Cáncer y se concluyó no bajar la edad a 45 años a nivel país. Las razones: estamos lejos de screening en la población objetivo, la que mayor beneficio tendría; en Europa tampoco se bajó la edad a pesar de estar creciendo la incidencia en más jóvenes; no tenemos datos claros de lo que está pasando en la Argentina y necesitamos estudiar un poco más”, dijo Laudanno.

El 25% de los casos diagnosticados tienen un correlato genético en personas que cuentan con un antecedente de cáncer en algún familiar de primer grado antes de los 60 años; el 75% restante de los casos diagnosticados no tienen antecedentes. Desde el año pasado, la web Chequea tu colon propone una calculadora inteligente para medir cuándo y cómo se deben comenzar los estudios preventivos.

En esta línea, algunos especialistas como Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Gastroenterología y Videoendoscopía de la clínica San Camilo, recomienda a sus pacientes hacer una colonoscopía a partir de los 45 años. “Si se comienza antes, más chance habrá de detectarlo. A los 45 creo que hay más margen para detectar la patología, porque es real que se ve cada vez más en personas jóvenes, aunque todavía tenemos mucho por hacer en salud pública porque hay muy poca gente que lo hace después de los 50 años. Las guías internacionales argentinas recomiendan los 50 años, pero no se oponen a la recomendación de 45″, explicó.

