Dr. Daniel López Rosetti: “El celular es adictivo porque te da expectativa”

En una reveladora charla en el programa radial No está todo dicho (La 100), el reconocido médico clínico y cardiólogo Daniel López Rosetti analizó el fenómeno de la dependencia tecnológica. Con su habitual claridad, el especialista desglosó los mecanismos neurobiológicos que convierten al smartphone en una herramienta de doble filo: una extensión vital de nuestra cotidianidad y, al mismo tiempo, una trampa de “refuerzo intermitente” que afecta directamente nuestras capacidades cognitivas.

El reconocido médico clínico y cardiólogo Daniel López Rosetti analizó el fenómeno de la dependencia tecnológica Rodrigo Nespolo

López Rosetti comenzó su intervención al señalar una escena que hoy es moneda corriente: espacios públicos donde todos los presentes están absortos en sus dispositivos. Lejos de atribuirlo a una simple “falta de voluntad”, el doctor explicó que el diseño mismo de los celulares está orientado a capturar nuestra atención.

“No es que tengas falta de voluntad, no es que no puedas controlarlo. Es que el celular nació para que atraiga tu atención porque trabaja de ese modo”, afirmó el especialista.

“No es que tengas falta de voluntad, no es que no puedas controlarlo. Es que el celular nació para que atraiga tu atención porque trabaja de ese modo”, afirmó el especialista sobre el celular Freepik

Según el médico, para comprender esta conducta debemos adentrarnos en la neurociencia. El motor de esta adicción es la dopamina, un neurotransmisor que suele asociarse erróneamente solo con el placer. Para López Rosetti, la clave reside en la motivación y la expectativa.

“El celular es adictivo y es adictivo porque te da expectativa. Lo que hace es elevar la dopamina; la dopamina no es solamente placer, es motivación. Cuando vos hacés ‘scroll’, lo que estás haciendo es buscar lo que viene después inmediatamente. Tu cerebro está yendo muy rápido, buscando la próxima noticia, la próxima novedad, el próximo ‘like’ o lo que sea”, explicó.

El refuerzo intermitente: la trampa del azar

Uno de los puntos más interesantes de la nota fue la comparación que el doctor realizó entre el uso del celular y los juegos de azar, como la ruleta. En ambos casos, el cerebro queda “enganchado” no por obtener un premio constante, sino por la posibilidad incierta de recibirlo.

“La mayoría de las veces no te genera nada, pero cada tanto viene algo que te gustó. Eso es sinónimo del juego; en el azar pasa lo mismo. Se llama refuerzo intermitente. Vos jugás y estás viendo qué viene después. La mayoría de las veces no te gusta, pero buscás hasta que llega lo que te gusta, te ponés contento, te quedás un instante más y seguís para adelante porque esa recompensa es efímera”, señaló López Rosetti.

El cerebro nunca se sienta plenamente satisfecho con el uso del celular

Esta dinámica crea un ciclo infinito de búsqueda donde el usuario pierde la noción del tiempo, atrapado en una estructura diseñada para que el cerebro nunca se sienta plenamente satisfecho.

¿Qué perdemos cuando el celular nos maneja?

Aunque López Rosetti reconoció que el smartphone es una herramienta “maravillosa” que facilita la vida, la inteligencia artificial y la traducción instantánea, advirtió sobre el costo humano de dejar que el dispositivo tome el control. Al ser consultado sobre qué es lo que realmente perdemos en este proceso, su respuesta fue contundente.

Para el médico el celular hace que perdamos la concentración Freepik

“Perdés concentración. Capacidad de concentración, capacidad de lectura, capacidad de decisión, capacidad de tomar decisiones, capacidad de razonar... porque no podés detenerte”, aseveró.

La reflexión final del médico invitó a recuperar el control sobre la tecnología. El “refuerzo intermitente” nos mantiene en un estado de agitación constante que fragmenta nuestra atención. En un mundo donde el celular es “la vida misma”, el desafío radica en usarlo sin que él nos use a nosotros, y proteger ese espacio sagrado de razonamiento y quietud que la pantalla, en su constante promesa de novedad, intenta arrebatarnos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA