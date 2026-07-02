El clásico bar El Álamo de Palermo anunció que cierra sus puertas

El clásico bar El Álamo cerrará sus puertas a finales de julio tras casi 14 años en el mercado. Así lo comunicaron este jueves a través de sus redes sociales, en las que confirmaron que el establecimiento ubicado en el barrio porteño de Palermo funcionará hasta el 25 de este mes.

“Cerramos las puertas de nuestro local en Palermo. Gracias a todos nuestros clientes por estos casi 14 años con nosotros. Julio es el último mes de El Álamo, el templo para muchos. Los esperamos estos últimos findes para que vengan a pasar una buena noche y despedirse del lugar que les regaló tantos momentos. ¡25 de Julio es el último día! ¡Los esperamos!“, escribieron en un posteo de Instagram.

El clásico bar estuvo históricamente ubicado en el límite entre Retiro y Recoleta, sobre la calle Uruguay. Años atrás cerró definitivamente sus puertas y se mudó a avenida Córdoba 5267.

El posteo de El Álamo en sus redes Instagram

Recordado por su cerveza a precios económicos, el bar llamó a que los clientes habituales dejaran comentarios en la publicación con “anécdotas en el templo”. El posteo se llenó rápidamente de usuarios que compartieron sus recuerdos.

“Me diste grandes noches con tu cerveza que no sé qué tenía”, “Fue mi segunda casa entre 2014 y 2017″ y “El Mundial 2022 vivirlo ahí fue la gloria, gracias Álamo querido” fueron algunas de las respuestas. Este año, y hasta que termine el Mundial 2026, el bar organiza jornadas especiales para ver todos los partidos de la Copa del Mundo.

El cierre de Recoleta

El destino del lugar en donde había funcionado el bar en Recoleta había quedado incierto hasta hace pocos meses, cuando —sin saberlo— una usuaria de TikTok publicó un video que se volvió viral. “Alquilamos una casa en Buenos Aires y tenía un boliche abajo”, escribió una joven junto a un video del lugar que los clientes habituales reconocieron rápidamente.

El Álamo de Recoleta cerró sus puertas como local bailable y de cervezas para reconvertirse en un departamento de alquiler turístico en la plataforma digital Airbnb.

En las imágenes, Belén Echarri, la joven que subió el video, mostró una recorrida por el mítico edificio e hizo varias tomas de la barra y la escalera de la plata baja. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios nostálgicos.

Los turistas que alquilaron un AirBnb en donde antes funcionaba El Álamo

Ahora, el lugar se alquila como una “mansión en Recoleta con sauna y jacuzzi” y ofrece espacio para 12 huéspedes con instalaciones como cinco habitaciones, 12 camas y cuatro baños.

La publicación también destaca: “En el sótano, los huéspedes descubrirán una zona de bar totalmente equipada con cocina de calidad comercial. El siguiente piso contiene una cocina, medio baño, lavandería y dos salas de estar con dos chimeneas de gas que funcionan. Detrás de esta cocina se encuentra la escalera que sube a la sala de spa que contiene una sauna, jacuzzi, mesa de masaje y medio baño. La siguiente planta contiene dos dormitorios en suite, una sala de estar con chimenea de gas que funciona y acceso a la zona exterior del patio/parrilla. La planta superior contiene dos dormitorios en suite, el dormitorio con camas y acceso al balcón delantero y al patio trasero/área de parrilla”.