El comité de vacunas de EE.UU. planea el mayor cambio hasta ahora en el calendario infantil

WASHINGTON.— Los asesores federales de vacunas seleccionados por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. planean votar para ponerle fin a la vacunación de todos los recién nacidos contra la hepatitis B y examinar si las vacunas del calendario de inmunización infantil están detrás del aumento de alergias y trastornos autoinmunes.

Kirk Milhoan, un cardiólogo pediátrico y crítico de la vacunación contra el coronavirus que recientemente asumió la presidencia del influyente panel de vacunas, dijo que los miembros que se reunirán el jueves y viernes están examinando ampliamente las vacunas recomendadas para niños. Las discusiones sobre el momento de las vacunas y los componentes podrían indicar cambios importantes en la forma en que se vacunan los niños en los Estados Unidos, marcando el último punto álgido en una remodelación acelerada de la política de inmunización bajo la administración en salud de Kennedy.

Durante décadas, el calendario de inmunización infantil y adolescente ha requerido la administración de vacunas en hitos establecidos. Pero Kennedy, fundador de un grupo antivacunas, ha relacionado durante mucho tiempo el aumento de enfermedades crónicas, autismo y alergias alimentarias en los EE. UU. con lo que él llama el “calendario de vacunación explosivo”, afirmaciones que han sido refutadas por asociaciones médicas e investigaciones exhaustivas sobre la seguridad de las vacunas.

Los miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización se están preparando para realizar su cambio más significativo en el calendario de vacunas infantiles desde que Kennedy purgó el panel y reemplazó a los miembros con expertos que han sido en gran medida críticos con las prácticas de vacunación de salud pública.

Robert F. Kennedy Jr. Mark Schiefelbein - AP

Los nuevos miembros planean votar el jueves para eliminar la recomendación de administrar a todos los bebés una dosis de la vacuna contra la hepatitis B dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. En cambio, el panel está considerando un retraso en esa primera dosis por un intervalo que “aún se está finalizando”, dijo Milhoan.

Los asesores de vacunas pospusieron una votación sobre las recomendaciones de la vacuna contra la hepatitis B en su reunión de septiembre tras un desacuerdo. A la dosis al nacer se le atribuye una caída del 99 por ciento en las infecciones en niños y adolescentes desde la recomendación de 1991 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Academia Estadounidense de Pediatría, según un estudio de 2023 en la revista oficial del Cirujano General de EE.UU.

Los críticos de la dosis al nacer, incluido Kennedy, dicen que es innecesario vacunar a todos los niños contra el virus cuando la gran mayoría no está en riesgo de infección. El ACIP hace recomendaciones al director de los CDC sobre cómo se deben usar las vacunas aprobadas. Los directores de los CDC casi siempre han adoptado las recomendaciones del comité, que obligan a las aseguradoras a pagar las vacunas y tradicionalmente han guiado a los pediatras y organizaciones médicas.

El comité también planea iniciar discusiones públicas sobre su esfuerzo para revisar el calendario de inmunización infantil y los efectos acumulativos en la salud de las docenas de vacunas que reciben los niños. “Estamos analizando qué puede estar causando algunos de los cambios a largo plazo que estamos viendo en los datos de población en niños, específicamente cosas como asma y eccema y otras enfermedades autoinmunes”, dijo Milhoan en una entrevista de ayer.

“Lo que estamos tratando de hacer es averiguar si hay factores dentro de las vacunas”, dijo, como sus componentes o sustancias no deseadas que las contaminan durante la fabricación.

El uso de aluminio

Milhoan dijo que el panel se está centrando en el uso de aluminio como adyuvante, un componente agregado a las vacunas para ayudar al cuerpo a producir una respuesta inmune lo suficientemente fuerte como para proteger a la persona de la enfermedad. Las sales de aluminio se encuentran en más de una docena de vacunas recomendadas habitualmente, como la hepatitis A, la hepatitis B, las vacunas que contienen difteria-tétanos, Haemophilus influenzae tipo B, VPH y las vacunas meningocócica B y neumocócica.

Los adyuvantes son esenciales porque sin ellos, la vacuna podría no ser capaz de desencadenar respuestas inmunes adecuadas. Las sales de aluminio se han utilizado de forma segura en vacunas durante más de 70 años, según los CDC. Las vacunas que contienen adyuvantes de aluminio solo se han asociado en raras ocasiones con reacciones locales graves, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que prueba exhaustivamente las vacunas que contienen adyuvantes en ensayos clínicos antes de que se autoricen.

La agencia señala que la fuente más común de exposición al aluminio son los alimentos y el agua potable. Expertos en salud pública y médicos han dado la voz de alarma de que el panel se está moviendo hacia la recomendación de que solo se utilicen vacunas sin adyuvantes de aluminio, una medida que, según expertos en salud e industria, sería costosa y difícil a nivel práctico y podría llevar a la retirada de vacunas del mercado.

Milhoan dijo que el panel no está pidiendo la eliminación del aluminio de las vacunas. “No decimos eso en absoluto”, dijo. “Solo estamos empezando a tener la discusión”.

La FDA generalmente tiene la responsabilidad de indicar a los fabricantes que retiren ingredientes de las vacunas. Algunos funcionarios de alto nivel de la FDA creen que sería inviable eliminar los adyuvantes de aluminio de las vacunas y que no se puede hacer en ningún plazo práctico, según un funcionario federal de salud de alto nivel que habló bajo condición de anonimato para ser sincero.

Funcionarios de la industria de vacunas dijeron que la eliminación de los adyuvantes de aluminio de las vacunas costaría miles de millones de dólares y que encontrar un reemplazo llevaría años, según personas involucradas en la industria farmacéutica que hablaron bajo condición de anonimato para evitar antagonizar públicamente a la administración. Los costos y las complejidades técnicas de hacerlo son enormes, dijo una de las personas.

La reunión de dos días del ACIP esta semana sigue a una intensa agitación en el sistema federal de vacunación. El comité ha sido objeto de intensas críticas por parte de grupos de salud pública que acusaron a los nuevos miembros de estropear y tergiversar la ciencia para promover una agenda para socavar las vacunas.

Sean O’Leary, presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que las revisiones del calendario de inmunización infantil por parte del ACIP recién reformulado no deberían ser confiables. “Cualquier cambio que hagan podría ser devastador para la salud de los niños y la salud pública en general”, dijo O’Leary en una conferencia de prensa.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo en un comunicado que el panel de vacunas “sigue comprometido con la toma de decisiones basada en evidencia, y considerará cuidadosamente todos los datos antes de que se haga alguna recomendación”.

Renuncias y despidos

El HHS anunció el lunes que Milhoan sería el presidente porque su predecesor Martin Kulldorff, un bioestadístico sueco y destacado crítico de la respuesta de salud pública al Covid, se unirá a la agencia de salud en un puesto de personal. Milhoan está afiliado a una organización que promovió la ivermectina como tratamiento para el coronavirus a pesar de que los ensayos encontraron que no es efectiva, y en marzo, pidió que se detuvieran las vacunas de ARNm.

La ex directora de los CDC, Susan Monarez, dijo que fue despedida en agosto después de negarse a aprobar a ciegas las recomendaciones del comité reformulado, y varios altos funcionarios de los CDC renunciaron en protesta.

La semana pasada, los CDC revisaron su sitio web para contradecir su guía de mucho tiempo atrás de que las vacunas no causan autismo.

Kennedy dijo a The New York Times que él personalmente dirigió el cambio. El viernes, el principal regulador de vacunas del país, Vinay Prasad, anunció planes para imponer un enfoque más estricto para aprobar vacunas, incluida la vacuna anual contra la gripe, citando la conclusión de su equipo —sin detallar la evidencia subyacente— de que las vacunas contra el coronavirus habían contribuido a la muerte de al menos 10 niños.

Con la excepción de la votación sobre la vacuna contra la hepatitis B, los asesores federales de vacunas no han programado ninguna otra votación sobre el calendario de vacunas infantiles esta semana. Según el borrador de la agenda, no hay presentaciones sobre la efectividad de las vacunas, el acceso, la equidad o las consecuencias prácticas de alterar calendarios bien establecidos, que siempre se incluyeron antes de que cambiara la composición del panel.

Milhoan dijo que los beneficios de las vacunas son bien conocidos y se han discutido ampliamente. “No se le está prestando suficiente atención al riesgo”, dijo.

Por Lena H. Sun