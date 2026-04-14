Este es el plan de la Ciudad para construir más de 370 viviendas para policías porteños

El gobierno porteño anunció que llevará a cabo un proyecto de construcción de viviendas en terrenos que estaban usurpados y fueron recuperados, y allí se levantarán unidades habitacionales destinadas a ciudadanos de clase media y miembros de las fuerzas de seguridad.

Así se verá el edificio que planea construir el gobierno porteño en Parque Chacabuco

La política habitacional ahora dejará de financiar la urbanización de asentamientos, y los fondos del Instituto de la Vivienda (IVC) estarán destinados para beneficiar a la clase media y a los agentes de la Policía de la Ciudad, según indica el comunicado oficial.

Se trata de un proyecto para financiar créditos hipotecarios y proyectos en Soldati, Constitución y Parque Chacabuco.

El anuncio se realizó en un predio de la avenida La Plata 2253, en el barrio de Parque Chacabuco, un terreno que pertenecía al IVC pero que estuvo usurpado por más de 20 años. Tras ser recuperado en noviembre, se convertirá en un edificio de 9 pisos con 53 unidades habitacionales.

Dónde se construirán las nuevas viviendas

El plan contempla la construcción de 379 viviendas en un plazo de tres años, distribuidas en tres puntos estratégicos:

Parque Chacabuco (Av. La Plata 2253): 53 viviendas (monoambientes, uno y dos dormitorios).

Villa Soldati (Av. Varela 2951): 190 viviendas.

Constitución (Cochabamba 1150): 136 viviendas.

Quiénes podrán acceder a las nuevas viviendas

Uno de los datos más críticos que impulsó la medida es el déficit habitacional de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a los números oficiales, actualmente, “de los 30.587 policías que integran la fuerza porteña, solo 5350 residen en la Capital. Los 25.237 restantes deben viajar diariamente desde la provincia de Buenos Aires”, detalla el escrito oficial.

Para revertir esta situación, el Banco Ciudad lanzó una línea de préstamos en UVAs con una tasa fija subsidiada del 7% (TNA). Un punto clave de este financiamiento es que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos del solicitante o su grupo familiar, buscando que el pago sea similar o inferior a un alquiler.

Jorge Macri anunció el nuevo plan de urbanización

Cuál es el plan urbano para el predio de Parque Chacabuco

El nuevo edificio que se levantará junto al CeSAC 42 no solo contará con viviendas, sino que busca revitalizar la zona con infraestructura moderna:

8 monoambientes, 29 departamentos de un dormitorio y 16 de dos dormitorios.

Planta baja con locales comerciales .

. Espacios comunes: SUM, parque interno y cocheras.