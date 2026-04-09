Nuevo polo tecnológico en CABA: así funciona el espacio para entrenarse gratis en IA, logística y robótica
Con tecnología inmersiva y simuladores de última generación, este espacio está pensado para preparar a estudiantes y profesionales para los empleos del futuro
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En un contexto en el que la tecnología redefine el mercado laboral, la capacitación en nuevas habilidades se volvió clave para acceder a empleos de calidad. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires funciona un espacio que apunta justamente a ese objetivo: el Centro de Simulación de la Agencia de Habilidades para el Futuro, donde estudiantes, profesionales y emprendedores pueden entrenarse de forma gratuita en sectores estratégicos como inteligencia artificial, logística y robótica.
Ubicado en el microcentro porteño, el centro forma parte del ecosistema tecnológico impulsado dentro del Distrito IA que presentó el jefe de Gobierno Jorge Macri. Allí se combinan tecnología de vanguardia, simuladores de alta complejidad y propuestas educativas diseñadas junto con empresas y universidades.
Un espacio para entrenarse con tecnología de última generación
El Centro de Simulación depende del Ministerio de Educación porteño y funciona como un laboratorio de aprendizaje inmersivo. Su objetivo es acercar a los participantes a situaciones reales de trabajo mediante entornos virtuales y simuladores avanzados.
La propuesta busca transformar la formación profesional a través de experiencias prácticas, donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades en un entorno seguro, colaborativo e innovador. Todas las capacitaciones son gratuitas y están orientadas a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.
Desde su apertura, más de 20.000 personas ya participaron de las actividades del centro, que además mantiene acuerdos de cooperación con 53 empresas y 18 universidades.
Quiénes pueden acceder a las capacitaciones
Las propuestas del Centro de Simulación están dirigidas a distintos perfiles vinculados con el mundo del trabajo y la formación profesional:
- Técnicos y profesionales
- Estudiantes y graduados
- Universidades
- Empresas
- Sindicatos
- Organismos internacionales
- Emprendedores
- Personas que atraviesan procesos de transición laboral
Las clases se dictan en distintos horarios —mañana, tarde y noche— para facilitar el acceso de quienes trabajan o estudian.
Los laboratorios donde se entrenan las habilidades del futuro
El centro está organizado en una red de laboratorios temáticos que abordan sectores estratégicos para el desarrollo productivo, científico y social. Estos espacios fueron diseñados en conjunto con cámaras empresariales, asociaciones profesionales y referentes de la industria.
Entre los laboratorios disponibles se encuentran:
- Logística
- Construcción
- Robótica y automatización
- Realidad aumentada
- Inteligencia artificial
- Finanzas
- Industria textil
- Seguridad e higiene
- Prevención y riesgo del trabajo
- Streaming
- Laboratorio digital
- Energías convencionales y renovables
- Sustentabilidad
Los entornos de realidad virtual permiten recrear situaciones laborales complejas sin exponer a los estudiantes a los riesgos de la operación real.
Simuladores de alta complejidad para prácticas reales
El Centro de Simulación cuenta con distintos dispositivos tecnológicos que replican maquinaria y entornos laborales reales. Entre ellos se destacan:
- Simuladores portátiles de autoelevador
- Simulador con movimiento de autoelevador
- Simuladores portátiles de Seguridad e Higiene
- Simulador portátil de puente grúa
- Simulador portátil de grúa torre
- Simulador portátil de retroexcavadora
- Simulador con movimiento de retroexcavadora
- Simulador con movimiento de autoelevador pesado
- Simulador de ómnibus de dos pisos motorizado
Además, se proyecta ampliar la oferta durante 2026 con nuevos laboratorios orientados a aeronáutica, automovilismo, soldadura, creación digital y streaming.
Cómo inscribirse en los cursos gratuitos
Las personas interesadas pueden consultar la oferta de cursos y completar la inscripción a través del sitio oficial del centro.
El Centro de Simulación está ubicado en 25 de Mayo 444, en la Buenos Aires, y se consolidó como uno de los espacios más innovadores del país para la formación práctica en habilidades tecnológicas y productivas.
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