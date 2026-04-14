De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes
El músico tenía 64 años; estuvo internado por un mes en el Hospital Italiano de Mendoza tras un cuadro de deshidratación profunda
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Este lunes 23 de abril se dio a conocer la noticia de la muerte de Felipe Staiti, que tenía 64 años. Se trata del guitarrista y fundador de la banda de rock argentina Enanitos Verdes.
La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura mendocino, quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe!“, escribió.
Staiti era el único miembro fundador de Enanitos Verdes desde la muerte de Marciano Cantero, en septiembre de 2022, por problemas renales. A partir del fallecimiento de su compañero, el guitarrista asumió el desafío de convertirse en el vocalista principal de la banda.
Desde entonces, la agrupación continuó con su recorrido, con Staiti como figura principal. Hasta el momento de su muerte, el líder estaba planificando una gira por Estados Unidos junto con el grupo español Hombres G para junio y julio, en plena época mundialista. Sin embargo, su proyecto se vio condicionado por problemas de salud. La banda también trabajaba en la realización de un álbum de grandes éxitos con invitados nacionales e internacionales, donde iban a reversionar sus canciones más conocidas.
Enanitos Verdes estaba de festejo porque, días atrás, a finales de marzo, la icónica canción Lamento Boliviano superó las 1000 millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en el primer tema de rock nacional en alcanzar un hito de tal magnitud.
De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes
Felipe Staiti estaba internado en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza hacía un mes y falleció el lunes por la tarde, tras sufrir complicaciones de salud. Fue ingresado tras sufrir un episodio de deshidratación profunda.
Según informó el medio local Los Andes, a finales de 2024, después de una gira por Latinoamérica en festejo de los 40 años del primer disco de la banda, Staiti sufrió una infección bacteriana en México, que se combinó con su condición de celíaco y derivó en una grave crisis de salud.
En ese momento, el guitarrista definió a la crisis de salud que sufrió como una “reseteada” física y contó que llegó a perder 15 kilos, además de padecer problemas en su musculatura vocal. La banda, por su parte, debió cancelar shows en festivales como Santiago Rocks en Chile y fechas en Colombia y Perú.
Los planes de la banda para este año estaban frenados a la espera de la recuperación de la potencia vocal de Staiti, quien en los últimos años se volvió el vocalista de la banda tras la muerte de Cantero.
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