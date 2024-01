escuchar

Un grupo de turistas chinos y un pianista youtuber inglés son los protagonistas de un video que se hizo viral en las redes y en el que se los ve discutiendo acaloradamente en una estación de trenes en Londres. Brendan Kavanagh es conocido en Reino Unido por colocar un piano en la vía pública, tocar algunas piezas y luego incentivar a los transeúntes a tocar con él. No obstante, este fin de semana lo que iba a ser una grabación de rutina agradable se transformó en una discusión donde tuvo que intervenir la Policía.

El pianista, que tiene alrededor de 2,19 millones de suscriptores en YouTube, inició una transmisión en vivo con un camarógrafo el viernes pasado en un piano público en la estación St. Pancras International, informó el medio Business Insider.

“Hoy es un día helado en Londres, estamos en la estación de trenes, le pusimos globos púrpuras al piano y vamos a tocar un poco”, comenzó en cámara Kavanagh y quien lo filmaba hizo un paneo del escenario en el que se encontraba.

Por detrás, se podía ver a un grupo de personas con pequeñas banderas chinas en la mano que hablaban entre ellas. “Allí hay un grupo de chinos”, dijo el hombre para demostrar el carácter turístico del lugar y continuó con su discurso previo.

Luego, se dispuso a tocar, un hombre se le acercó y tocó junto a él. Tras ello continuó solo hasta que se le acercó una joven que pertenecía al grupo de turistas chinos. “Usted no nos puede grabar, tenemos exclusividad con un canal de televisión de China”, le dijo al pianista. Kavanagh se sorprendió ante el pedido y le respondió que él no los estaba grabando, que ellos salían en el fondo. Fue entonces que se acercó todo el grupo a la cámara del youtuber y uno de los hombres le volvió a pedir que no los mostrara en sus redes y argumentó la misma razón.

El londinense, ya un poco indignado, le contestó que estaban en un país libre, democrático y que no estaban en la China Comunista. “Eso es racista”, le replicó el ciudadano extranjero, que comenzó a elevar el tono de voz.

“Ustedes pueden irse cuando quieran; si no quieren salir en cámara, ¿por qué se acercan? Váyanse con sus banderas de China Comunista a otro lugar, este es un país libre”, indicó el pianista con una media sonrisa y señalando uno de los banderines que tenía una mujer del grupo, que también se había quejado.

Inmediatamente después uno de los turistas le gritó de manera exagerada: “¡No la toque, no se atreva a tocarla, pídale disculpas!”. El pianista se mostró aún más asombrado y ante los gritos se acercó la Policía. “Nosotros tenemos el derecho de no ser filmados en nuestro país. Se lo estamos pidiendo y lo vamos a denunciar”, comenzó el hombre chino, ante la mirada atenta de los agentes. El pianista replicó: “Esto no es China, acá no existe eso. Acá estamos en un lugar público y podemos filmar”.

El episodio concluyó cuando la Policía apartó al grupo del pianista, no sin antes pedirle al hombre que no incluya los rostros de esas personas en su video. Más tarde, el músico no dudó en subir el video a sus redes y en casi una semana ya fue visto unas 7 millones y media de veces en YouTube.

De acuerdo con el medio citado, la ley del Reino Unido permite que las personas filmen en público y la Policía no tiene poder para detenerlos. No obstante, el tema de los derechos de imagen fue recientemente un punto álgido en China después de que un exejecutivo de una empresa estatal se volviera viral en junio por ser filmado tomado de la mano en público con una mujer que no era su esposa.

El código civil de China establece que cada persona tiene el derecho legal a su imagen y que no puede publicarse en Internet sin su consentimiento. En el Reino Unido no existe tal protección.

