El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre; el Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

El Senado aprobó la ley de Inocencia Fiscal II . La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que modifica el esquema tributario y facilita la formalización de ahorros en dólares fuera del sistema financiero. Además, le dio media sanción a un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles: la iniciativa, que pasa a Diputados, aumenta los cortes para el bioetanol y el biodiésel.

La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que modifica el esquema tributario y facilita la formalización de ahorros en dólares fuera del sistema financiero. Además, le dio media sanción a un proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles: la iniciativa, que pasa a Diputados, aumenta los cortes para el bioetanol y el biodiésel. Milei llega a Bahía Blanca. El Presidente, junto a su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, visitará dos plantas industriales y se va a reunir con militantes. La visita del mandatario se da a un año y medio de la última vez que estuvo en la provincia, cuando había realizado una visita fugaz en el marco de la inundación que afectó la zona.

El Presidente, junto a su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, visitará dos plantas industriales y se va a reunir con militantes. La visita del mandatario se da a un año y medio de la última vez que estuvo en la provincia, cuando había realizado una visita fugaz en el marco de la inundación que afectó la zona. El Indec informó que el desempleo subió a 7,9% en el segundo trimestre . Representó una leve suba respecto del 7,8% del período de tres meses previo y del 7,6% de igual trimestre de 2025. Se proyecta a partir de las cifras que subió a 1.800.000 la cantidad de personas desocupadas, el nivel más alto en lo que va del gobierno de Milei.

Representó una leve suba respecto del 7,8% del período de tres meses previo y del 7,6% de igual trimestre de 2025. Se proyecta a partir de las cifras que subió a 1.800.000 la cantidad de personas desocupadas, el nivel más alto en lo que va del gobierno de Milei. El primer ministro de Polonia advirtió que Rusia planea ataques contra países aliados de Ucrania . Donald Tusk aseguró que informes de inteligencia detectaron posibles operaciones contra miembros de la OTAN. “El plan ruso incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, declaró Tusk ante el Parlamento.

Donald Tusk aseguró que informes de inteligencia detectaron posibles operaciones contra miembros de la OTAN. “El plan ruso incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, declaró Tusk ante el Parlamento. Quedaron definidos los cruces de la Libertadores con Estudiantes entre los clasificados. En una de las llaves, el Pincha, el único equipo argentino entre los cuatro, se medirá ante Flamengo. En la otra, Palmeiras y Fluminense. Las semifinales se van a jugar entre el 13 y 14 de octubre, y los partidos de vuelta entre el 20 y 21. La final será el 28 de noviembre en el Centenario de Montevideo.

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