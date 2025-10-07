El desesperado pedido de un músico al que le robaron su violín en un bar: “Fue orquestado”

En cinco minutos a Guillermo Olguín le robaron el instrumento con el cual se gana la vida: su violín. El hecho ocurrió en el interior de una confitería ubicada en la esquina de Humberto 1° y Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, mientras el músico merendaba con el hijo de su pareja. “Los ladrones me venían fichando, algún dato manejaban: fue un robo orquestado”, aseguró ante un móvil de LN+.

“Tenía el violín en mis pies y los ladrones fueron moviendo minuciosamente las sillas para sacármelo sin que me diera cuenta”, relató Olguín. En las cámaras de seguridad del lugar quedó registrada toda la operatoria que los maleantes realizaron para hacerse con el instrumento.

Guillermo Olguin en dialogo con LN+

Al darse cuenta, Olguín le solicitó al personal de la confitería que llamen al 911, pero la policía nunca llegó. Consultado sobre el valor del violín, el músico respondió: "No quisiera decir cuánto sale. No sale millones, pero es el medio con el cual me gano la vida“.

En su testimonio ante LN+, Olguín detalló que es empleado del Teatro Argentino de La Plata desde hace una década y también imparte clases en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). “Soy un empleado estatal raso. No cobro el peor sueldo ni tampoco el mejor”, agregó.

El músico Guillermo Olguín denunció que le robaron su violín y pide ayuda

En relación a un hipotético pedido de rescate, el músico mencionó que “todavía no lo consideré. Estoy esperando que esto se viralice y ahí sí poder dar con mi violín”.

En consonancia, Olguín empleó otras estrategias. “El instrumento tiene nombre y apellido: está hecho por un artesano. Además, en el mundo orquestal nos conocemos mucho, y ya les pedí a todos los luthiers que, si ven algo, me avisen”, concluyó el músico.