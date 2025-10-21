El desgarrador testimonio de una mamá con dos hijos con discapacidad, en medio de la urgencia: “Nos están exterminando”

María Martínez visitó los estudios de LN+ donde compartió su lucha cotidiana; “Estamos en un sistema perverso que solo quiere la quita de derechos”, manifestó sobre la crisis que afecta a este porcentaje de la población
Luego del reclamo el último viernes en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por el aumento de las prestaciones y la instrumentación de la ley de emergencia -que el Congreso ratificó y el Presidente aún no ejecutó-, se multiplicaron los testimonios que alertan sobre esta delicada situación.
María Martínez es la mamá de Kevin (28) y de Brandon (15). El mayor tiene discapacidad intelectual y el más chico fenilcetonuria, catalogada como una enfermedad rara y poco frecuente. En su visita a LN+, la mujer expuso: “Hoy la discapacidad está muriéndose y nos están exterminando”.
“Kevin está sólo en mi casa porque no puedo conseguirle un centro de atención ni tampoco un acompañante terapéutico, ambas situaciones por el congelamiento de los aranceles”, detalló Martínez sobre el mayor de sus hijos.
Para referirse a la situación de Brandon, el más chico, sostuvo: “En su caso, él necesita consumir sustitutivos de proteínas. Tres veces al día, todos los días. En total, por mes, son unos $20.000.000. Y hace cuatro meses que no los recibe”.
“La emergencia en discapacidad no solamente son las pensiones no contributivas”, aclaró Martínez y agregó que sus hijos no son beneficiarios de este ítem. “Hace un año no se mueven los aranceles: están congelados. Encima el viernes pasado, el señor Vilches [interventor de la Andis] no recibió nuestro petitorio. Sin esos aranceles, las familias tenemos que absorber esos gastos”, enfatizó la madre de los dos jóvenes.
Según Martínez, “estamos en un sistema perverso que solo quiere quita de derechos: primero quitan, después preguntan. A las familias con discapacidad que vivimos estas situaciones nos decidieron cortar servicios básicos porque todo se resume en dinero“.
Consultada sobre la postura del Gobierno, Martínez fue taxativa: "Esta gente no cree que la necesidad es hoy“. En relación a los prejuicios que recaen sobre la lucha de cientos de familiares, subrayó: ”Se instala en la sociedad que las personas con discapacidad van a una junta evaluadora con una radiografía de una colita de perro. O que a una persona que le falta una pierna le van a dar trabajo. Y eso no es así“.
Martínez también asumió su condición de militante. “Milito la discapacidad. Y todos los que se interpongan entre mis hijos y sus terapias, sin importar el partido político al que pertenezcan, son mis enemigos”.
“Lo que siento como mamá es que nos están exterminando. Y si me dicen golpista, no me interesa. Hoy él [Milei] le está poniendo un revólver en la cabeza a mis hijos”, concluyó Martínez.
