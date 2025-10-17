LA NACION

Valentina Bassi, mamá de un niño con autismo, tras incidentes en la Andis: “Pagaron con la piel de los discapacitados”

La mamá de Lisandro habló con LN+ luego de participar del reclamo e ingresar a la fuerza al edificio; “Hoy ya es tarde, las terapias que se perdieron este año son irreparables”, lamentó

Valentina Bassi durante el reclamo de familiares con discapacidad
La actriz Valentina Bassi participó este viernes del reclamo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por el aumento de las prestaciones y la instrumentación de la ley de emergencia -que el Congreso ratificó y el gobierno de Javier Milei todavía no ejecutó-. En diálogo con LN+, afirmó: “Pagaron el ajuste con la piel de los discapacitados”.

Tras ingresar a la fuerza al edificio, Bassi insistió en la necesidad de que se cumpla la decisión del Poder Legislativo: “Hoy ya es tarde, las terapias que se perdieron este año son irreparables. Es muy delicado el sector de discapacidad, muy frágil, se necesitan las terapias y se necesitan ahora”.

Sobre este punto, subrayó: “El primer aumento lo anunciaron en agosto después un silencio total. El segundo aumento lo anunciaron cuando suspendieron la ley de discapacidad, después silencio. No pueden jugar con el tiempo, porque en discapacidad el tiempo es vital, en muchos casos graves puede ser fatal, por eso estamos tan preocupados y ocupados en manifestarnos -señaló-”.

Valentina Bassi en una entrevista con LN+
El video de los incidentes en la Andis

Protesta y tensión en la ANDIS
Protesta y tensión en la ANDIS

