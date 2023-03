El dolor del Kun Agüero: expertos explican los tipos de arritmia y la función de un desfibrilador

escuchar

La mano en el pecho, la cara de preocupación, el silencio en medio de una charla amena y el chequeo en el celular del ritmo cardíaco. Esa fue la secuencia que anoche protagonizó el exjugador de fútbol Sergio “Kun” Agüero, que alertó sobre el estado de salud del astro.

LA NACION consultó a cardiólogos, deportólogos y especialistas en electrofisiatría para explicar qué le podría haber pasado al exdelantero de la selección Argentina, y si es habitual que se repitan ese tipo de cuadros una vez que son detectados.

“Ya sabemos que el Kun Agüero tuvo una arritmia de tipo ventricular debido a una secuela, a una lesión, que tenía en el ventrículo izquierdo. Por tal motivo, le hicieron ahí una ablación por radiofrecuencia que es como quemar esa cicatriz para sacar ese foco arritmogénico que tenía”, comenzó a detallar sobre el historial clínico del exfutbolista Norberto Debbag, cardiólogo deportólogo.

El médico siguió: “Le hicieron eso. Después hicieron muchas pruebas y vieron que, efectivamente, fue exitoso el tratamiento. Luego le pusieron un chip debajo de la piel. En la Argentina se hace eso, pero es mucho más frecuente en Europa. Es como un holter que mide la conducción eléctrica del corazón para detectar si hay arritmias. Es mucho más exacto que un holter que se tiene de 24 a 48 horas. Estos chips identifican arritmias que, a veces, no se detectan o cuadros de síncope, que es cuando pierden el conocimiento, se recuperan, pero no saben qué pasó. Entonces, con ese chip que dura tres años aproximadamente, se puede evaluar y ver qué tratamiento va a seguir un paciente”.

“ En el caso del Kun Agüero, seguramente, esté tomando alguna medicación para la arritmia, pero por prevención. Pero también tiene ese chip por si le sucede algo o alguna arritmia ”, dijo Debbag antes de analizar lo que pasó anoche y quedó grabado en video: “Esto que le pasó, aparentemente, como él dice, fue ‘una tontería, una boludez’, pero puede ser una alerta que, por suerte, fue vista por los médicos y no tiene absolutamente nada”.

Luego ejemplificó: “Cualquiera de nosotros tiene alguna palpitación diaria que a veces que, cuando se está quieto, uno se da cuenta y cuando está en actividad no se registran esas palpitaciones, esos latidos extra, que puedan aparecer”.

“Puede ser que [al Kun] le haya pasado eso y pensó que era una arritmia y la nombró como una ‘miniarritmia”, algo que no existe. Son breves, de corta duración, o de larga duración. Pero bueno, es el nombre que le puso él. A través del celular, debe tener una aplicación para ver si aparece una arritmia. En otros casos se tiene un aparato transmisor al lado de la cama y cuando uno duerme puede enviar señales a una central. Este chip no es un tratamiento. Esto es un holter que monitorea las 24 horas la conducción eléctrica del corazón. Otros, en cambio, son cardiodesfibriladores que, cuando se tiene una arritmia grave, provocan una descarga, pero esos son desfibriladores implantables. En el caso de Agüero, lo que tiene es un chip que permite detectar una arritmia, como puede ser una fibrilación auricular o una taquicardia ventricular. Por suerte no fue nada”.

Ante la consulta de si al Kun Agüero se le debería colocar un cardiodesfibrilador subcutáneo, Debbag respondió: “Si se repite el cuadro hay que ver qué tipo de arritmia es. Si son las ventriculares, que son aquellas como le ocurrió a él la vez que le hicieron la ablación del ventrículo izquierdo. En el caso de que se repita, seguramente le van a hacer una ablación y, en base a eso, le van a hacer estudios que son estudios eléctricosfisiológicos para ver si le pueden producir de nuevo las arritmias. Pero en el caso de reproducirle una arritmia y que sea una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular tiene indicación de un cardiodesfibrilador implantable como tuvo el futbolista danés Christian Eriksen ”.

“Yo diría que hay que, en el caso del Kun, ver si son algunos latidos aislados. Ahí no hay mayores problemas. Si es algún problema de una arritmia compleja, se le puede hacer una ablación de nuevo con radiofrecuencia y eventualmente ver la posibilidad de colocarle un cardiodesfibrilador. Pero aparentemente, por ahora, fue una falsa alarma y no habría problema”.

¿Qué es una arritmia?

“Una arritmia es todo trastorno del ritmo cardíaco y presenta un rango heterogéneo de entidades que pueden hacer latir al corazón de manera irregular, muy rápido o muy lento”, explicó a este medio Juan Pablo Guzmán, médico integrante del servicio de electrofisiologia cardiaca del hospital Britanico de Buenos aires y agregó: “El síntoma cardinal que percibe una persona cuando tiene una arritmia son las palpitaciones, si bien pueden existir más síntomas causados por una arritmia, es común que una persona se acerque a la consulta médica por palpitaciones, entendiendo a las mismas como la percepción del latido cardíaco. Normalmente, uno no tiene que sentir al corazón latir, si se percibe, se siente acelerado, siente pausas o que el corazón late muy fuerte puede estar frente a una arritmia” .

Según Guzmán: “La gravedad de las mismas es muy diversa y puede tener un espectro que varía desde lo benigno, generando unas suaves palpitaciones unos segundos al día, hasta muy graves, siendo causa de muerte súbita. Es importante realizar un correcto diagnóstico de las arritmias, para eso se cuentan con muchos métodos complementarios, basándose la gran mayoría en el electrocardiograma, pudiendo necesitar para diagnóstico desde un holter, una ergometría, hasta estudios invasivos como un cateterismo o un estudio electrofisiológico”.

“El tratamiento de las arritmias se basa en tres pilares, mejorar hábitos de vida, fármacos antiarrítmicos y la ablación de las arritmias, siendo este último el único que tiene una intención curativa, siendo esto que la arritmia desaparezca de manera definitiva”, explicó el médico y sumó: “La ablación de una arritmia es un procedimiento mínimamente invasivo, que consiste en destruir los circuitos de la arritmia, puede realizarse con la aplicación de calor local por medio de radiofrecuencia o la administración de frío, método que se conoce como crioablación”.

Sobre este tratamiento, detalló: “Si bien las probabilidades de éxito de una ablación son altas, siempre puede pasar que esta vuelva a aparecer, es por eso que incluso después de realizarse una ablación, hay que seguir controlándose con métodos de registro electrocardiográfico, siendo el holter el método por elección, debido a su disponibilidad masiva. También existen otros dispositivos, con un costo más elevado, como los registradores de eventos implantables, que se colocan debajo de la piel y registran durante meses la actividad cardíaca. Algunos de estos inclusos se pueden comunicar por medio de internet con el médico tratante, enviando una alerta a este en caso de alguna arritmia que requiera pronta atención o para informar la presencia de un evento”.

“ Por último, es importante destacar que el tratamiento exitoso de una arritmia no necesariamente descarta que en el futuro se pueda tener una arritmia completamente distinta a la original, esto vuelve a destacar la importancia del seguimiento con métodos de registro electrocardiográficos”, dijo Guzmán.

Sobre si, en un caso como el del exdelantero, se recomienda el implante de un cardiodesfibrilador, respondió: “Un cardiodesfibrilador implantable (CDI) es un dispositivo que se utiliza en aquellas personas que tuvieron un episodio de arritmia grave o fueron víctimas de muerte súbita o en aquellas personas que tienen un riesgo muy alto de sufrirla para poder prevenir un evento fatal. Por lo que solo sería necesario en un tipo específico de arritmias -las ventriculares-. Si la arritmia no posee esas cualidades, uno tiene que evaluar otras posibilidades terapéuticas, incluidas el cambio o agregado de medicación o una nueva ablación de arritmia cardiaca”.

