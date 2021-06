El drama de la comarca andina, a tres meses del incendio que arrasó las casas de 500 familias

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A tres meses hoy de los incendios que arrasaron con 14.000 hectáreas y distintas poblaciones de la Comarca Andina del Paralelo 42, las más de 500 familias que perdieron todo trabajan incansablemente para reconstruir sus casas. En Las Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo y alrededores muchos siguen sin agua y sin electricidad, soportando la época de lluvias intensas y con el invierno a poco de comenzar.

Victoria Nobile tiene 32 años y vive en Callejón Vera, uno de los barrios más afectados por los incendios. Perdió su casa y el fuego calcinó sus chanchos y sus cabras. La misma noche del 9 de marzo, cuando la lluvia aplacó las llamas, decidió que no podía darse el lujo de llorar.

Junto a un vecino que es carpintero, diseñó módulos de 25 metros cuadrados y propuso levantar 30 casas para ella y sus vecinos. A pulmón, con materiales donados y ayuda de voluntarios, ya consiguieron reconstruir 26 viviendas, pero la mayoría no tiene todavía ventanas, instalación de baño ni de cocina.

“Aún no tenemos luz. Nos prometieron una extensión de agua para que llegue a todo el barrio, pero todavía estamos esperando. Y con las casas venimos lento. La lluvia no ayuda. Muchos de los vecinos que recibieron los módulos se vieron afectados por el clima: los paneles de madera se deformaron por la lluvia y eso hace más difícil su instalación”, cuenta Victoria.

El fuego consumió centenares de viviendas en la zona de Las Golondrinas, El Hoyo y Lago Puelo Martinez Marcelo - LA NACION

Desde el gobierno nacional les habían prometido unos kits de baño, cocina y biodigestor, pero como todavía no llegaron tuvieron que conseguirlos de otra forma. “Esta semana terminamos el baño y empezamos con la cocina de mi casa. Para mudarnos, estamos esperando las ventanas, que nos las está haciendo un amigo. Estos días de viento se nos volaron los nylons con los que tapábamos las aberturas y pasamos frío”, describe.

Más allá de las 30 casas que emprendieron en la junta vecinal de Callejón Vera, el municipio de Puelo también entregó a algunas familias módulos habitacionales de madera de 32 metros cuadrados, con sanitarios, a modo de préstamo. Tardan una semana en levantar la estructura, pero se han hecho muy pocos hasta ahora.

Sobrevivir en carpa

Muchos pobladores de la comarca duermen en carpas desde hace casi tres meses y no tienen dinero para concretar una estructura mínimamente digna. A su vez, hay decenas de vecinos de la zona que trabajan de forma independiente y que han perdido incluso sus talleres, sus herramientas de trabajo y sus materias primas. También hay muchos que vivían de forma autosustentable, con su huerta y sus animales.

Shura Salinas, de 55 años, y su compañero Cristian, de 57, se dedican a la platería y habían terminado de construir ellos mismos su casa circular justo antes de que fuera devorada por las llamas. Con la ayuda de un grupo de constructores voluntarios, Shura y Cristian consiguieron armar una platea, instalar el pozo ciego y empezar a levantar paredes. Pero ahora necesitan madera para el techo y no pueden comprarla.

Las llamas destruyeron a su paso viviendas y también chacras en producción Marcelo Martínez

Las historias se entrelazan y los grandes protagonistas son la ayuda anónima y la voluntad de los damnificados. Carolina Sánchez, una docente de 32 años, vive desde hace 6 en El Bolsón. Motivada por su cercanía con algunas de las familias que perdieron todo, creó “Abrazo a la Comarca”, un grupo que buscó darle un orden y un cauce a toda la información que comenzó a pulular por las redes sociales tras los incendios.

“Mi intención fue visibilizar de una manera clara en un solo lugar todo lo que se publicaba. Además, circulaban muchos números de CBU y mucha gente quería ayudar, pero no sabía si su aporte llegaría o no a las familias. Así que una de las premisas fue que no hubiese intermediarios: yo publico las historias de las personas, y quienes quieren y pueden les hacen llegar su aporte directamente”, afirma Carolina.

Poco a poco, ella fue relevando los daños, visitando a las distintas familias, conociendo y compartiendo sus historias, publicando sus fotos y sus necesidades. Cuenta que fue una tarea difícil, sobre todo al principio, cuando los afectados “estaban shockeados, angustiados, reacios y enojados”.

La red solidaria que se fue armando incluye a otros grupos, como la Fundación Sí Bariloche, El Arte de Vivir Comarca Andina, Defensa del Bosque, BioReConstruimos, Las Vecinas del Amor y Cáritas, entre otros. Muchos voluntarios continúan levantando casas, juntando donaciones y haciéndolas llegar a los vecinos.

La devastación tras el paso de las llamas Marcelo Martínez

“A tres meses del incendio, mi prioridad es mantener las redes actualizadas porque todavía falta hacer un montón, si bien las donaciones que han llegado desde diferentes puntos del país han sido una gran cadena de milagro. Es poco el tiempo que pasó, pero pareciera que pasaron más de dos años. Las necesidades son grandes”, relata Carolina.

Reclamos

La ayuda estatal llega a cuentagotas y el comienzo del invierno es inminente. La municipalidad de Lago Puelo provee a los damnificados de vales de nafta para los generadores eléctricos y les acerca agua con camiones cisterna. Todas las mangueras de la red de agua se calcinaron con el fuego y el servicio sigue sin restablecerse.

Victoria Nobile cuenta que entre todas las juntas vecinales decidieron hace unos días pedir una reunión con Mauro Palma, jefe de la Delegación Noroeste en la Subsecretaría de Servicios Públicos de Chubut, y con el intendente de Puelo, Augusto Sánchez, pero aún no tuvieron respuestas. Contactado por LA NACION, Sánchez informó que se encuentra aislado por coronavirus.

El presidente Alberto Fernández visitó las zonas afectadas por el incendio presidencia de la nacion

“Dejar a las familias en situación de abandono es algo muy cruel. Sobre todo, en las circunstancias de pandemia que vivimos, en las que es difícil salir adelante incluso para los que tienen trabajo fijo”, dice Victoria.

En tanto, según confirmó a LA NACION el fiscal Carlos Díaz Mayer, tampoco hubo avances en la investigación para determinar el origen del fuego. El fiscal aún no recibió los informes de los dos grupos de peritos que visitaron la zona, los Bomberos de Policía Federal y una división especial de delitos ambientales de la Policía Federal. El primero permitiría determinar si los incendios fueron o no intencionales, mientras que el otro ayudará a conocer en profundidad el daño ambiental que provocaron las llamas.

Más de 14.000 hectáreas fueron devoradas por el fuego que se desató hace tres meses en la Comarca Andina del Paralelo 42. Tres personas fallecieron a causa de esos incendios y muchas otras que sufrieron graves quemaduras continúan internadas.