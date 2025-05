El drama de una mujer que trasladó a su hermana enferma en medio del temporal: “Nos íbamos a electrocutar”

Las fuertes tormentas del fin de semana en la provincia de Buenos Aires dejaron al descubierto historias de lucha y supervivencia. En Villa Bosch, Zárate, una familia enfrentó en medio del barro y de la lluvia, una situación extrema para evacuar a un ser querido enfermo.

LN+ diálogo con Anabella, la hermana de Vanesa, una mujer electrodependiente, a la que tuvieron que evacuar, ya que su cuarto empezaba a inundarse en pleno temporal.

La mujer entrevistada contó que el viernes, cuando el agua amenazaba con llegar hasta el cableado de los equipos médicos requeridos para mantener a su hermana con vida, decidió recorrer las calles bajo el agua y trasladarla a un centro de atención para que le brindaran la asistencia necesaria.

Mujer electrodependiente

“El agua llegaba hasta la corriente; íbamos a quedar electrocutadas”

“Vane tiene traqueotomía. La tenía con el tubo de oxígeno porque el concentrador no lo puedo enchufar para que no se moje. Entonces yo necesitaba sacarla, porque el agua llegaba a la corriente y si no íbamos a quedar todas electrocutadas”, contó al móvil de LN+, durante una recorrida que hicieron este lunes en algunas de las zonas más castigadas.

“El agua llegó casi al enchufe, entonces necesitaba cortar la luz, pero para cortar la luz, necesitaba sacar a Vane”, agregó.

Anabella relató las dificultades que enfrentó para poder evacuar a su hermana y trasladarla a un lugar seguro y apto por su condición.

“Fue una lucha pedir ayuda para poder rescatar a Vane y sacarla para que pudiera llevarla a un lugar seco. El viernes conseguimos pedir el traslado. Primero nos llega una camioneta de bomberos con asientos. Ahí no podíamos poner a Vane porque es una persona cuadripléjica. Viene la ambulancia y logramos trasladarla. Después de un traqueteo de idas y vueltas, (...) logramos que llegue el viernes a UPA (Unidad de Pronta Atención)“, precisó.

Municipio ausente

Asimismo, resaltó que ninguna autoridad municipal la auxilió y que, en cambio, amigos y familia sí la ayudaron en medio de la urgencia que tuvo que atravesar. “Acá no vino nadie. Me duele porque voté a la agente que está. Nadie trajo agua. Amigos, conocidos y familiares trajeron agua”, contrastó.

¿Cómo lo resolvió? Anabella contó que finalmente, tras una comunicación con Tomás Barletta, el titular de la delegación de Ioma Lima (la obra social de la hermana) y otras llamadas, logró trasladarla a una Unidad de Pronta Atención (UPA).

Además, estimó que permanecerá allí dos tres días más, ante la negativa de la de la cooperativa electrónica de brindar información sobre el regreso de la luz.

“Traerla a Vane acá es un riesgo”, declaró.

Un reclamo de larga data

Desde hace tres años que Anabella alberga en su casa a su hermana electrodependiente. Ante los constantes cortes de luz, compró un generador que naturalmente necesita mantenimiento. Pero el gobierno local no atiende sus demandas.

“El 19 de febrero fui a pedir una audiencia, todavía no me la dieron para que me vengan a hacer el recambio de baterías, porque se agotan muy rápido. Si esto no tiene mantenimiento, no funciona como corresponde”.

“¿Para qué tenemos un intendente si no nos va ayudar? ¿Va a salir ahora cuando haya que votar? La gente necesita ayuda ahora”, recriminó entre lágrimas hacia el final de la entrevista.