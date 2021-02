El dueño del parque industrial bloqueado por Camioneros: “Así nos quitan la pasión”

Luego de que el presidente del parque industrial Ader de Vicente López, Bernardo Fernández, contara desesperado que desde hace siete días que el Sindicato de Camioneros bloquea la entrada del complejo logístico, el juez, Esteban Rossignoli, a cargo de la causa, desestimó el pedido de desalojo de los piqueteros, según contó el empresario en conversación con Eduardo Feinmann en LN+.

“El juez dice que es un problema laboral, cuando no se fija que hay 28 personas que necesitan trabajar. Desestimó a las 27 empresas que están dentro del complejo. Eso es lo que da más bronca”, aseguró Fernández.

La empresa tuvo el conflicto el 14 de febrero pasado cuando un grupo de piqueteros entró con autos, banderas y camiones y bloquearon los accesos al complejo para exigir que 47 trabajadores de la empresa de comercio online Chazki sean encuadrados en el convenio colectivo 40/89 del gremio liderado Pablo Moyano. “Hay videos y fotos. Tuvimos el viernes una violencia terrible y el lunes hubo una batalla campal. Nos rompieron los portones, hubo una tensión terrible y ese día exploté porque me sentía mal. Hay una denuncia penal por todos los destrozos que nos hicieron cuatro días antes”, relató el empresario.

El día de los disturbios, explicó, llegó un camión de infantería y la policía estuvo patrullando la zona. “El problema es que la gente estaba desbordada. Nos tomaron de esta manera, estuvieron todos los días insultándome y diciéndome de todo. Una persona terminó diciéndome vamos por todo, por las empresas que están adentro, empresas que no tienen nada que ver en el rubro (de camioneros)”, contó.

Fernández aseguró que sus empleados tienen miedo de ir a trabajar al complejo

Ante una consulta de Feinmann sobre qué es lo que busca Camioneros en ese complejo, dijo: “Hay un problema con una empresa que se llama Chazki, una multinacional que está en cinco países; la empresa distribuye productos que se venden por Internet; se instalaron en el parque en plena pandemia con el cambio al mercado virtual. Esto no tiene nada que ver Camioneros, pertenecen a logística de carga y descarga y Camioneros dice que tienen que pertenecer a ellos. Distribuyen las cápsulas de firmas de café, pero quieren que la gente que empaca las cápsulas pertenezcan a Camioneros pero no manejan camiones”.

Los delegados gremiales y la gente que llegó a sumarse, explicó, “estaban dentro de una propiedad privada, no estaban dentro de la dársena”. “La gente no quería trabajar más, los de seguridad tenían miedo. Me sentí impotente, con bronca por la injusticia. Hace cuatro días que no duermo, salí de casa porque tengo el acompañamiento de muchísimos empresarios”, afirmó.

Fernández detalló que llegó al rubro en 1983 de la mano de su papá, con quien crearon el primer shopping con parque de diversiones, en Olivos Center; y tienen otros emprendimientos que lo ayudaron a despegar hasta tener un edificio gigantesco donde hay más de 180 empresas. “Queremos trabajar en paz y no con patoterismo ni amenazas de muerte”, denunció.

"Somos los que generamos empleo, el motor de la economía, desde el campo, todos los empresarios en cada uno de los rubros", dijo Fernández

“Le pedí al juez que revierta esta situación; si un juez no se ocupa de estos casos, no nos dan ganas de seguir trabajando. No me llamó nadie del Gobierno. El Municipio de Vicente López sí está, pero del Gobierno no nos llamó nadie y tampoco del Ministerio del Trabajo. Esta gente tiene impunidad total”, apuntó.

Por último, le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández: “Ustedes nos pidieron a los empresarios que hagamos un esfuerzo más, que sigamos invirtieron, pero de esta manera nos quitan la pasión que tenemos porque cada uno tiene una y hace lo que le gusta. Nosotros no podemos seguir invirtiendo en este país, lo tenemos todo frenado, no tenemos legalidad ni futuro. No sabemos qué va a pasar mañana o pasado”, cerró.

