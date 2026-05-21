El elefante marino que apareció en Ensenada fue rescatado y liberado en el mar

El elefante marino que apareció este lunes en una calle de Ensenada fue rescatado y ya se encuentra en el mar. El operativo, que incluyó el traslado del animal, fue encabezado por la Fundación Temaikén. Desde la organización sin fines de lucro dieron detalles de las dificultades que atravesaron para llevar a cabo la reintegración del animal.

“Apareció en Ensenada, lejos de su hábitat y en una zona donde no podía salir por sus propios medios”, contaron desde la fundación en una publicación en redes sociales en la que dieron a conocer el éxito del rescate.

También señalaron que en un momento de su recorrido pasó cerca de una ruta, lo que significa un riesgo tanto para su vida como para las personas que circulen por esa vía, y que por ese motivo se decidió intervenir.

Fue liberado en una reserva de ambiente costero marino

En ese lugar próximo a una ruta comenzó el operativo. El objetivo era subirlo a un camión para poder trasladarlo. Para eso, elaboraron un corralito, con una media sombra y varias palos, con el fin de que el elefante marino tenga limitadas las direcciones hacia las que se podía mover.

Después, colocaron una luz roja dentro del carretón dispuesto para trasladar al animal. La idea era que la luz llame su atención. Finalmente ocurrió y varias horas después, el elefante marino subió por la rampa colocada especialmente para esa situación.

Subió por sus propios medios al camión que lo trasladó hasta la reserva

“Ya de noche, logró entrar al carro y pudo ser trasladado a una reserva de ambiente costero marino de la provincia de Buenos Aires”, indicaron en la publicación de la fundación. En uno de los videos que acompaña el video se puede ver al animal saliendo del camión y trasladándose por la playa de manera decidida hacia el mar.

“El rescate llevó tiempo, paciencia y mucho cuidado”, reflexionaron. También informaron que este operativo formó parte del Nodo Fluvial de la Red de Varamientos de la provincia de Buenos Aires y de la Red Federal de Varamientos de Mamíferos Marinos. “Apareció lejos del agua. Y después de más de 24 horas, volvió al mar”, destacaron.

El operativo de rescate se activó cuando se determinó que se encontraba demsiada cerca de una ruta y eso suponía un riesgo

El elefante había irrumpido este lunes Ensenada y generó sorpresa entre los vecinos al interrumpir el tránsito. El episodio rápidamente se volvió viral luego de que varias personas compartieran videos del animal desplazándose por la zona.

Según informaron medios zonales, tras la aparición del mamífero marino intervino personal de Fauna Silvestre de la Provincia, con el objetivo de que las personas que lo vean mantengan distancia y eviten cualquier tipo de contacto con el elefante marino.

El animal no podía salir por sus propios medios del lugar al que había llegado Instagram Fundación Temaikén

En ese marco, especialistas explicaron que este tipo de apariciones no son extrañas en sectores vinculados al Río de la Plata y sus canales, aunque remarcaron que el tamaño del ejemplar llamó particularmente la atención.

Por otra parte, según consignó el portal 0221, no es la primera vez que un elefante marino aparece en esta zona del conurbano bonaerense. En 2024, otro ejemplar fue encontrado en el Arroyo del Gato, en La Plata, lejos de la costa.