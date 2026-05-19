Un elefante marino irrumpió este lunes en una calle de Ensenada y generó sorpresa entre los vecinos al interrumpir el tránsito cerca del puente levadizo que conecta con la Isla Santiago. El episodio rápidamente se volvió viral luego de que varias personas compartieran videos del animal desplazándose por la zona.

Según informaron medios zonales, tras la aparición del mamífero marino intervino personal de Fauna Silvestre de la Provincia, que pidió a los presentes mantener distancia y evitar cualquier tipo de contacto.

Con el correr de las horas, guardaparques y especialistas de la Fundación Temaikèn montaron un operativo para asistir al mamífero, que había quedado en el acceso al Canal Santiago. Mientras aguardaban que pudiera regresar por sus propios medios al agua, colocaron una media sombra para impedir que avanzara hacia la ruta.

Un elefante marino sorprendió a los vecinos de Ensenada: se acostó en plena calle y cortó el tránsito

Fuentes consultadas por El Día de La Plata señalaron que una de las alternativas analizadas era trasladarlo hasta Atalaya para facilitar su retorno al mar. “Están esperando a que se suba al camión para trasladarlo hasta Atalaya y que se vuelva al mar”, indicaron al portal con sede en la capital bonaerense.

En algunas de las grabaciones difundidas en redes sociales se observa al enorme ejemplar acercándose a una camioneta de Temaikèn durante las tareas de contención. En las imágenes también se puede apreciar a un hombre de la agrupación mientras intenta guiarlo hacia una zona que esté alejada de la ruta.

Especialistas explicaron que este tipo de apariciones no son extrañas en sectores vinculados al Río de la Plata y sus canales, aunque remarcaron que el tamaño del ejemplar llamó particularmente la atención.

El incidente ocurrió cerca de la Isla Santiago, que pertenece al municipio de Ensenada

Según consignó el portal 0221, no es la primera vez que un elefante marino aparece en esta zona del conurbano bonaerense. En 2024, otro ejemplar fue encontrado en el Arroyo del Gato, en La Plata, lejos de la costa.

En aquel episodio, el director provincial de Biodiversidad, Juan Pablo Manchiola, explicó que estos animales pueden ingresar a tierra por canales y arroyos en busca de alimento, aunque aclaró que no es común que se internen tanto.

Fernando Barone, referente de Zoonosis bonaerense, reforzó -en la misma línea que Fauna Silvestre- en diálogo con LA NACION en la necesidad de mantener distancia al encuentro con este tipo de ejemplares.

Expertos explican que los elefantes marinos pueden ingresar a tierra por canales y arroyos en busca de alimento, aunque no es un hábito común Florian von der Fecht

“Se debe cercar el área de inmediato y evitar que se acerquen personas, sobre todo niños y mascotas, porque pueden reaccionar de manera agresiva. El elefante marino es un animal muy territorial”, señaló.