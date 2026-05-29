El mensaje que recibió la madre de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

CÓRDOBA.- “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”. Este es uno de los mensajes que recibió en su teléfono en las últimas horas Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega. La adolescente de 14 años está desaparecida desde el sábado pasado en Córdoba y el único detenido -Claudio Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada- fue pareja de su mamá y conocía a la menor, que se sospecha viajó en un remís hasta su casa engañada por él, quien le habría dicho que iban a preparar una “sorpresa” para la mujer.

El jueves, tanto el fiscal Raúl Garzón como el abogado de la madre, Carlos Nayi, dijeron que la búsqueda de la adolescente se centraba en Córdoba; según el letrado, “por las pruebas recogidas” Agostina “estaría viva”. En tanto Heredia se reunió con investigadores que se sumaron al análisis de los mensajes que la mujer dijo haber recibido después del allanamiento de la casa de Barrelier, que ya fue indagado por dos horas y media.

En esa indagatoria, el hombre negó que Agostina hubiese ingresado el sábado a la noche en su vivienda, aunque su familia dice que es ella la chica que aparece en las imágenes de una cámara de seguridad. Peritos realizaron una inspección con perros adiestrados para encontrar rastros en esa casa.

Sobre los mensajes y las llamadas que recibió en su teléfono, Heredia reconoce que muchoseran “bromas” pero en otros -según su abogado- eran números que reconoció, al igual que las voces de quienes hablaban. Todos ese material fue entregado a la fiscalía, junto con la data del mensaje “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”.

Según Nayi, las conexiones del celular de la joven la ubicaron en ese lugar durante tres horas desde las 23 del sábado.

Por su parte Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, Gabriel Vega, también la reconoció en el video, pero admitió que no saben ni cómo ni cuándo salió de la casa.

“La actividad continúa intensamente para dar con el paradero de Agostina, se la está buscando con todos los recursos y reconstruyendo lo que ha sucedido”, afirmó el jueves por la tarde Garzón. “Aún no tenemos certezas”, agregó.

Claudio Barrelier Facebook

La desaparición de Agostina Vega

La adolescente está desaparecida desde el sábado a las 22.30 cuando tomó un remis frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vive el único detenido. Fue el remisero que la llevó el que reveló el recorrido y el diálogo que mantuvieron. Lo hizo el domingo por la tarde, cuando vio los carteles de búsqueda de la chica. Contó que iba tranquila y alegre.

Barrelier fue arrestado en la madrugada del miércoles y, desde entonces, su defensor insiste en que Agostina no entró a su casa, que él pagó el remis (coincide con lo dicho por el chofer) y que caminaron unos 200 metros hasta que la menor se subió a un auto rojo. Esas imágenes, si existen, no se conocen. Tampoco las que muestren a la menor saliendo de la casa si, efectivamente, es ella la que ingresó.

El fiscal Garzón planteó que la desaparición no es responsabilidad de una sola persona, que habrían participado más. Ya se realizaron más de 20 allanamientos, todos con resultados negativos.

Familiares y amigos de la adolescente marcharon nuevamente el jueves por el barrio General Mosconi, pidiendo por su aparición.