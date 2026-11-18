El Gobierno obtuvo el aval para debatir el Presupuesto en Diputados la semana próxima . Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, la Casa Rosada consiguió dictamen: mantuvo la actualización automática de las asignaciones familiares y corrigió los artículos de discapacidad. De esta manera, el oficialismo logrará llevar al recinto la iniciativa el próximo miércoles 25.

Después de una serie de negociaciones y concesiones a gobernadores y bloques aliados, la Casa Rosada consiguió dictamen: mantuvo la actualización automática de las asignaciones familiares y corrigió los artículos de discapacidad. De esta manera, el oficialismo logrará llevar al recinto la iniciativa el próximo miércoles 25. La Casa Rosada busca lograr dictamen hoy sobre la reforma electoral . La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió ayer y pasó a un cuarto intermedio hasta hoy sin reunir las firmas necesarias para tratar el proyecto en el Senado. El Gobierno espera lograr hoy los apoyos para que el proyecto que busca suspender las PASO se debata en el recinto la semana próxima.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió ayer y pasó a un cuarto intermedio hasta hoy sin reunir las firmas necesarias para tratar el proyecto en el Senado. El Gobierno espera lograr hoy los apoyos para que el proyecto que busca suspender las PASO se debata en el recinto la semana próxima. Autorizaron a Roberto Baratta a viajar a Búzios para pasar Año Nuevo . La Justicia le dio permiso al exfuncionario kirchnerista condenado por corrupción. Podrá salir del país desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Los permisos se otorgaron mientras se define si se confirma su procesamiento en otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito y en pleno desarrollo del juicio por la causa Cuadernos.

La Justicia le dio permiso al exfuncionario kirchnerista condenado por corrupción. Podrá salir del país desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Los permisos se otorgaron mientras se define si se confirma su procesamiento en otra causa por supuesto enriquecimiento ilícito y en pleno desarrollo del juicio por la causa Cuadernos. Trump llegó a China para reunirse con Putin y Xi Jinping . El presidente de Estados Unidos arribó a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC y preparar un encuentro con sus pares de Rusia y China. La reunión entre las tres potencias nucleares y dos de las mayores economías del mundo será mañana y acapara la atención internacional.

El presidente de Estados Unidos arribó a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC y preparar un encuentro con sus pares de Rusia y China. La reunión entre las tres potencias nucleares y dos de las mayores economías del mundo será mañana y acapara la atención internacional. La Selección arrasó a Costa Rica en Córdoba. Le ganó 7 a 0 en el último amistoso del año. Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron dos goles cada uno, y Alexis Mac Allister sumó el séptimo. El triunfo permitió despedir el año con una imagen distinta de la que había dejado la caída ante Uruguay del viernes; además, hubo más público porque abrieron algunos accesos para quienes no tenían tickets.

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